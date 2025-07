GOAT: La cabra que cambió el juego: La película de Stephen Curry

“GOAT: La cabra que cambió el juego” es la nueva película animada de Sony Pictures Animation, producida por la superestrella de la NBA Stephen Curry. La historia sigue a Will Harris, una joven cabra que sueña con triunfar en un deporte ficticio llamado “roarball”. La peli va sobre superación y confianza en uno mismo, y las voces principales son las de Caleb McLaughlin (el Lucas de Stranger Things) como el protagonista y el mismísimo Curry. Apunten la fecha, porque llega a los cines el 13 de febrero de 2026.

De la Cancha de la NBA a la Pantalla Grande: Stephen Curry se Anima

Stephen Curry ya ha cambiado el juego del baloncesto para siempre. Con sus triples imposibles y su carisma innegable, ha redefinido lo que significa ser una superestrella en el siglo XXI. Ahora, el base de los Golden State Warriors está listo para cambiar el juego una vez más, pero esta vez, en el mundo de la animación.

A través de su productora Unanimous Media, Curry nos presenta “GOAT: La Cabra que Cambió el Juego”, su primera gran incursión como productor en el cine animado. Y no es un proyecto cualquiera. Se trata de una apuesta ambiciosa de Sony Pictures Animation, el estudio que nos ha maravillado con joyas como Spider-Man: A Través del Spider-Verso y Los Mitchell vs. las Máquinas. La película promete ser una mezcla explosiva de comedia, acción deportiva y un mensaje inspirador que lleva el sello personal de Curry: no importa cuán pequeño seas, si crees en ti mismo, puedes lograr cualquier cosa.

¿De qué va “GOAT”? Una Historia de Superación con Sabor a Baloncesto

Imagínate un mundo donde los animales juegan un deporte loquísimo llamado “roarball”, que es como una mezcla de básquet, rugby y pura adrenalina, en canchas que cambian a cada rato.

El protagonista es Will Harris, una cabrita con un sueño gigante: ser el mejor de la historia, el G.O.A.T. (Greatest Of All Time). La voz en inglés se la pone Caleb McLaughlin, el querido Lucas de Stranger Things.

Pero Will tiene un problema: es una cabra. Es pequeño, subestimado y sus compañeros de equipo no están muy convencidos de tener a una “cabrita” en su plantilla. A lo largo de la película, Will tendrá que enfrentarse a los prejuicios, a la presión y a sus propias dudas para demostrar que el tamaño no define la grandeza. Como dice el ingenioso eslogan de la película: “Los pequeños saben jugar”.

El título de la película es un brillante juego de palabras. “GOAT” es el acrónimo que se usa en el deporte para nombrar al “Mejor de Todos los T-iempos”, un debate en el que a menudo se incluye a Curry. Pero “goat” también significa “cabra” en inglés. La película juega con esta dualidad para crear una historia humorística y a la vez profunda sobre la presión de ser considerado el mejor.

Un Elenco de Voces de All-Stars

Uno de los puntos más fuertes de “GOAT” es su increíble elenco de voces, una verdadera constelación de estrellas de la comedia y el drama.

Caleb McLaughlin como Will Harris, el protagonista.

Stephen Curry en su debut como actor de voz en cine animado, interpretando a Lenny Williamson, una jirafa jugadora.

Gabrielle Union ( Bad Boys II )

Nick Kroll ( Big Mouth )

Nicola Coughlan ( Bridgerton )

David Harbour ( Stranger Things )

Jenifer Lewis ( Black-ish )

Patton Oswalt (la voz de Remy en Ratatouille )

Además, participan otras figuras como Ayesha Curry (esposa de Stephen), la cantante y actriz Jennifer Hudson y Aaron Pierre.

El Equipo Creativo: Talento Emergente y Asesoría de Lujo

El director es Tyree Dillihay, que viene de la serie animada Bob’s Burgers. Eso ya te dice que la película va a tener un humor inteligente y personajes con corazón.

Y para que las escenas de deporte se vieran de verdad, se trajeron a un asesor de lujo: Andre Iguodala, el excompañero de Curry en los Warriors. Iguodala, que es un genio del básquet, ayudó a crear las reglas y la dinámica del “roarball” para que se sintiera real y emocionante.

El Mensaje de Stephen Curry: Más Allá de la Victoria

Para Curry, esta película es un proyecto muy personal. Es una forma de extender su legado más allá de sus logros en la cancha y de transmitir a las nuevas generaciones los valores que lo han guiado en su carrera.

“Will representa a cualquiera que ha sido subestimado”, explicó Curry. “la película no va solo de ganar, sino de encontrar tu voz y de que te valga lo que piensen los demás”.

Es un mensaje de resiliencia, autenticidad y trabajo en equipo que resuena con la propia historia de Curry, un jugador que fue considerado demasiado pequeño y frágil al inicio de su carrera y que, a base de esfuerzo y una confianza inquebrantable, cambió la historia de la NBA.

Fecha de Estreno

No es casualidad que la vayan a estrenar el 13 de febrero de 2026. ¡Es justo el fin de semana del All-Star de la NBA! Una jugada de marketing perfecta para que todos los fans del básquet se lancen a verla.

La Próxima Gran Apuesta de Sony Animation

GOAT: La Cabra que Cambió el Juego” se perfila como mucho más que una simple película animada de deportes. Es una historia divertida, inspiradora y llena de energía que busca conectar con el niño interior de todos los que alguna vez se han sentido subestimados.

Con el respaldo de Stephen Curry, un elenco de voces espectacular y el sello de calidad de Sony Pictures Animation, esta película tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes éxitos de 2026. Es una recordatorio de que, en el deporte como en la vida, a veces los más pequeños son los que tienen los sueños más grandes. Y, como nos ha enseñado Curry, a veces esos sueños se hacen realidad.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.