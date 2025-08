Las Guerreras K-Pop: La película animada de Netflix que arrasa

Las Guerreras K-Pop (K-Pop: Demon Hunters) es la película animada original de Netflix que se ha convertido en un fenómeno global. Actualmente, es la película animada más vista en la historia de la plataforma. Gracias a su éxito sin precedentes, Netflix ya está desarrollando un universo expandido que incluirá dos secuelas para formar una trilogía, una serie animada, un remake live-action y un musical de teatro, buscando replicar el modelo de franquicias como “Frozen” o “Minions”.

¿Qué obtienes si mezclas la energía contagiosa del K-pop, la acción trepidante del anime y una historia de cazadoras de demonios? La respuesta es un fenómeno mundial llamado “Las Guerreras K-Pop”. Desde su estreno casi sigiloso el 20 de junio, esta película animada de Netflix no solo ha dominado las listas de popularidad, sino que ha roto todos los récords internos de la compañía, convirtiéndose en su película animada original más vista de todos los tiempos.

KPop Demon Hunters is Netflix’s most-watched original animated film of ALL TIME. pic.twitter.com/zHpijRAzT6

En un momento en que gigantes como Pixar luchan por encontrar su lugar en la taquilla con estrenos originales, Netflix ha encontrado una mina de oro en el streaming, demostrando que las nuevas historias animadas no han muerto; simplemente han encontrado un nuevo hogar. Y la historia del grupo ficticio Huntr/x es la prueba irrefutable.

Seamos honestos: Netflix lanzó “Las Guerreras K-Pop” sin mucha fanfarria. Su estreno coincidió con el de “Elio”, la gran apuesta de Pixar para el verano. Parecía una jugada suicida. Pero mientras “Elio” se estrellaba en la taquilla, “Las Guerreras K-Pop” comenzaba a gestar una revolución silenciosa.

KPOP DEMON HUNTERS is already Netflix’s most watched animated movie of all time and grew another 2% this week.

We’re currently predicting at its current pace, it may become Netflix’s most watched movie of all time. pic.twitter.com/SkAFBRVuwk

