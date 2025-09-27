“Gianella Hassel Kus dejó la actuación tras “Vacaciones de Terror”

La cinta “Vacaciones de Terror” marcó a toda una generación. Protagonizada por Julio Alemán, Gabriela Hassel, Pedro Fernández, Nuria Bages y Gianella Hassel Kus, se convirtió en un referente del cine de terror mexicano de los 80. Hoy, a más de 30 años de su estreno, muchos se preguntan qué pasó con la niña que interpretó a “Gaby” y que puso a temblar a miles de espectadores.

El legado de “Vacaciones de Terror” en el cine mexicano

Estrenada en 1989, la película “Vacaciones de Terror” se considera un clásico del cine mexicano de terror y suspenso. Su historia combina brujería, maldiciones y muñecas poseídas, elementos que marcaron una época dorada para las producciones nacionales de bajo presupuesto pero con gran impacto cultural. A pesar de opiniones divididas, su atmósfera y personajes siguen vigentes en la memoria colectiva, sobre todo en fechas como el Día de Muertos. La historia gira en torno a una bruja quemada siglos atrás que logró encerrar su espíritu en una muñeca. Años después, una familia hereda una casa en el mismo lugar donde murió la bruja. Durante su estancia, comienzan a ocurrir fenómenos paranormales: luces que se apagan, objetos que se mueven y, sobre todo, la caída de la niña Gaby a un pozo donde encuentra la muñeca maldita. Con este hallazgo, se desata una serie de eventos sobrenaturales que aterrorizan a todos los presentes.

¿Qué fue de Gianella Hassel Kus, la niña de “Vacaciones de Terror”?

Aunque Pedro Fernández y Gabriela Hassel continuaron en telenovelas y cine, el destino de Gianella Hassel Kus, quien interpretó a Gaby, tomó un camino muy distinto. La actriz infantil desapareció de los reflectores después de la película y no se le conocieron más participaciones en el medio artístico. En 2019, sin embargo, sorprendió a muchos al reaparecer en redes sociales con actividades altruistas. Publicó fotografías en una escuela rural donde donó varias bicicletas a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 163 Sor Juana Inés de la Cruz, quienes caminaban hasta dos horas para asistir a clases. Esta acción benefició a más de 50 familias mexicanas. En 2020, Gianella Hassel Kus volvió a compartir imágenes de sus proyectos solidarios. A través de su página de Facebook “Bicicolecta”, organizó donaciones de libros, juegos de mesa y bicicletas para escuelas de bajos recursos. Estas acciones muestran un lado humano y comprometido con la educación rural, muy diferente al personaje que la hizo famosa.

De actriz infantil a promotora social

El caso de Gianella Hassel Kus es uno de los más curiosos del reparto de “Vacaciones de Terror”. Dejó el mundo del entretenimiento para enfocarse en causas sociales y educativas, convirtiéndose en ejemplo de altruismo. Hoy es recordada tanto por su papel en la película como por su compromiso con las comunidades más vulnerables. A 35 años del estreno de “Vacaciones de Terror”, la figura de Gianella Hassel Kus sigue despertando nostalgia y admiración. Pasó de ser la niña que encontró la muñeca maldita a una mujer dedicada a ayudar a niños y jóvenes en zonas rurales. Su historia demuestra que, a veces, las estrellas infantiles pueden reinventarse lejos de las cámaras y brillar de otra manera.