Gear-E Day, conocido como el Día de la Emergencia, es un evento significativo en el universo de Gears of War. Es el día cuando la Horda Locust emergió de las profundidades, iniciando un ataque devastador contra la humanidad. Este evento marcó el comienzo de la saga de videojuegos Gears of War y se explora en el nuevo título Gears of War: E-Day.

Desarrollado por The Coalition y publicado por Xbox Game Studios, se sitúa 14 años antes de los eventos del primer Gears of War. Ofrece una narrativa de origen que permite a los jugadores experimentar la historia de Emergence Day a través de los ojos de Marcus Fenix, uno de los personajes más icónicos de la serie. Desarrollado con Unreal Engine 5, el juego promete una fidelidad gráfica impresionante y una experiencia inmersiva que mezcla la acción intensa de la serie con una narrativa profunda y centrada en los personajes. Gear-E Day no solo es un retorno a los orígenes de la serie, sino también un avance en la tecnología de videojuegos, ofreciendo una experiencia que es a la vez clásica y moderna.