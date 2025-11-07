Garambullo Wit, la cerveza artesanal orgullosamente tequisquiapense

Bóruma, cervecería artesanal original del Pueblo Mágico de Tequisquiapan, presentó su nueva etiqueta Garambullo Wit, una edición limitada creada como un homenaje a la riqueza natural, cultural y gastronómica de la región.

Inspirada en el fruto emblemático del semidesierto queretano, Garambullo Wit fusiona el carácter refrescante de una Witbier con las notas sutilmente frutales del garambullo y un color vibrante.

El resultado es una experiencia sensorial única que captura la esencia del terruño, la pasión y calidad artesanal que distinguen a Bóruma.

La etiqueta fue diseñada por el artista con corazón tequisquiapense Santiago Boldó, quien plasmó con su estilo único y colorido la esencia de la recolección. Esta colaboración refuerza el vínculo de la marca con la comunidad creativa y su compromiso por celebrar lo bien hecho en casa.

“La cerveza Garambullo Wit es un homenaje a Tequisquiapan. A su riqueza natural, cultural y gastronómica”, dijo Adrian Forrester, fundador y cervecero de Bóruma.

Garambullo Wit ya está disponible en el taproom de Centro Seis, donde los visitantes pueden disfrutarla maridada con propuestas del smokehouse de la casa, en un ambiente que celebra el encuentro, el sabor y el arte.

Con esta nueva creación, Bóruma reafirma su propósito de compartir con el mundo la calidad, autenticidad y el orgullo de Tequisquiapan, una cerveza a la vez.