Fritz y Tiafoe se suman a la edición XXXII del Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC en Acapulco así lo informaron a través de un comunicado de prensa.

El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, que se jugará del 24 de febrero al 1 de marzo de 2025 en Acapulco, presume a ocho jugadores dentro del Top 25 del PIF ATP Rankings.

Mextenis, a cargo de la organización del torneo, anunció que los semifinalistas de la

última edición del US Open en septiembre, los estadounidenses Taylor Fitz (No. 4)

y Frances Tiafoe (No. 18), se suman a la edición XXXII del ATP 500. Aquella

batalla entre dos de los mejores talentos de los últimos años la ganó Fritz en cinco

sets.

Con la llegada del californiano, el torneo tendrá a tres jugadores dentro del T op 10

mundial: el campeón de 2021, Alexander Zverev (No. 2), Fritz (No. 4), reciente

finalista en las Nitto ATP Finals en Turín y el finalista de 2024, Casper Ruud (No. 8).

Los dos estadounidenses se suman a los seis jugadores anunciados previamente:

Alexander Zverev (No.2), Taylor Fritz (No.4), Casper Ruud (No.6), Tommy Paul

(No.12), Holger Rune (No. 12), Lorenzo Mussetti (No.17), Frances Tiafoe (No.18)

y Ben Shelton (No.21).

¡Una oportunidad única para los amantes del tenis, Fritz y Tiafoe!

“Fritz y Tiafoe rematan una lista de jugadores especialmente atractiva, con ocho

jugadores dentro de los primeros 25 del mundo. Estamos seguros que estos

jugadores tienen muchos seguidores dentro de la afición mexicana”, dijo Álvaro

Falla, CEO de Mextenis y recordó que a finales de enero de 2025 se anunciará la

lista de jugadores definitiva.

Recientemente Fritz jugó la final del torneo de maestros ante el italiano Jannik

Sinner (No.1) y Tiafoe se coló a la ronda de los cuatro mejores en el US Open.

Fritz terminó la temporada con marca de 51-23 y se hizo de dos títulos en

Eastbourne (hierba) y Delray Bech (dura) y suma ocho en su carrera. T ambién

acumula ocho finales, una de ellas en Acapulco en 2020 al caer ante Rafael Nadal.

Tiafoe, por su parte, registró una marca de 33-26 en la temporada y aunque se

fue sin títulos dejó muestra de lo que es capaz en el US Open.

La venta de boletos para el torneo de 2025 es a través de https://abiertomexicanodetenis.com/ y serán 100% digitales. Desde nuestra

plataforma son dirigidos a Mextenis Account Manager by Ticketmaster que hace

que el proceso para adquirir entradas a una de las mejores semanas deportivas en

el país sea más sencillo, eficiente y seguro. Se cuenta con altos estándares de

seguridad basado en barras dinámicas que cambian constantemente para evitar su

falsificación.

Acapulco continúa su recuperación económica a poco más de un año de la tragedia

del huracán Otis y para febrero del 2025, cuando se juegue el torneo, el destino

contará con aproximadamente 16.000 habitaciones en infraestructura hotelera.

