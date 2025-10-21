Flores de cempasúchil vestirán de color y aroma los jardines de Querétaro

El municipio de Querétaro sembrará más de 30 mil flores de cempasúchil en plazas y jardines de la ciudad, a partir del 25 de octubre, como parte de la celebración del Día de Muertos.

El jefe de Área de Parques y Jardines, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Fabián García Tavares, declaró que a partir de esa fecha las plazas del Centro Histórico de la ciudad de Querétaro se llenarán de vida, color y aroma.

Los jardines lucirán en Día de Muertos

Dio a conocer que será en el Jardín Zenea, Plaza de Armas y la Alameda Hidalgo, entre otros puntos, donde se colocarán las flores de cempasúchil, en sus diferentes variedades y colores, para adornar y dar color durante estos festejos a los fieles difuntos.

García Tavares indicó que desde el mes de agosto, el personal del Área de Parques y Jardines inició con la preparación de la flor de cempasúchil, misma que se plantará durante estas festividades.

Este 2025 el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales sembrará seis variedades de esta flor originaria de México, entre ellas la variedad Marvel y la Inca en tres colores: naranja, amarillo y oro.

Llamado a cuidar los espacios públicos

⁠El funcionario llamó a la ciudadanía a cuidar y preservar los parques y jardines, para que puedan disfrutar de las flores de cempasúchil que se colocarán durante estas fechas conmemorativos al Día de Muertos.

Yo considero que a partir de esta semana estarán disponibles las flores para que se planten en todos los jardines del Centro Histórico, principalmente en la Alameda, Jardín Zenea, Plaza Constitución, algunos andadores y macetones”, puntualizó.

Asimismo, hizo un llamado a la población a que consuman cempasúchil, no importa de qué flor sea, si es en macetas o si es de corte: “todos llevan sangre de especies y de plantas que son muy mexicanas”.