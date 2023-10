FIFA y la UEFA habilitaron a la Selección de Rusia Sub 17

Después de un año de prohibición la Selección de Rusia no participó en algunas competencias internacionales, debido a la Guerra de Ucrania de 2022. Los deportistas rusos, que ya habían sufrido una sanción luego de comprobarse un supuesto caso de doping institucional del gobierno europeo.

Aún así, la Selección de Rusia fue eliminada de todas las competencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la UEFA; pues bien este castigo dejó a Rusia fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Europa Femenil, Mundial Femenil 2023 y la fase final de la UEFA Europa League.

🚨 La UEFA anuncia que las selecciones juveniles de Rusia 🇷🇺 podrán volver a competir oficialmente en torneos europeos hasta la categoría sub-17. Lo harán sin su bandera ni nombre, bajo un equipo "neutral". Los clubes y la selección mayor siguen suspendidas. pic.twitter.com/QFq9vTZZtB — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 26, 2023

Una pequeña esperanza para la Selección de Rusia Sub 17

De este modo, a un año del veto de Rusia, tanto la FIFA como la UEFA estarían analizando la posibilidad de que puedan regresar, ya que las selecciones varoniles y femeniles puedan disputar a los torneos internacionales organizados por estos organismos, pero todo dependerá del consejo de FIFA.

Al mismo tiempo, el Comité Ejecutivo ha pedido a la administración de la UEFA que se proponga una solución técnica, ya que pueda permitir la incorporación de los jugadores menores varonil y femenil en sus competiciones durante esta temporada.

Por otra parte, Sky Sports, la UEFA permitiría que los rusos puedan volver a sus competencias y se daría en la Eurocopa Sub 17, así pues, la FIFA les permitiría volver al Mundial Sub 17, si ambas selecciones clasificaron, pero no podrán utilizar el uniforme, himno nacional y bandera rusa.

A pesar de eso, los equipos de la Liga Rusa, así como la Selección, ya no podrían competir en las competiciones de este año, de cierta manera, su participación sería en 2024, por lo tanto no accedería a la próxima Eurocopa del 2024 que se jugará en Alemania.