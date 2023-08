Fabula, una de las productoras más destacadas de Latinoamérica

Fabula, una de las productoras más destacadas de Latinoamérica, consolida su posición en México

Busca su expansión y consolidación con la llegada a México de Ángela Poblete, Directora Regional del Área de Televisión

La productora, fundada en Chile en 2003 por los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, Fabula, inició sus operaciones en México el 2021 y, desde entonces, ha producido dos temporadas de la serie Señorita 89, la primera temporada de la serie Familia de Medianoche, la película Maquíllame otra vez y la audioserie Batman desenterrado.

Fabula se ha concentrado en establecer un equipo sólido con miras a una fuerte expansión en el territorio mexicano, sustentada en más de 20 profesionistas con vasta experiencia, y al que se acaba de incorporar Ángela Poblete, Directora Regional y fundadora del área de televisión de la productora.

“Nos sentimos muy agradecidos por la recepción y bienvenida que hemos tenido en México. Es un país muy generoso y un territorio próspero en historias y talentos. Nuestro propósito es trabajar con el mejor tanto local, tanto delante como detrás de cámara, para seguir creando series auténticas, relevantes socialmente y que puedan llegar a la mayor cantidad de hogares que sea posible”.

Actualmente bajo la supervisión y dirección de Ángela en el área de televisión, Fabula tiene tres proyectos en postproducción, varios proyectos con acuerdos de desarrollo y perfila algunas producciones- con las distintas plataformas.

“Estamos permanentemente creando y desarrollando contenidos que nos permitan, desde nuestros territorios, contar nuestras historias al mundo. Desde que fundamos el área de tv hemos realizado una decena de series en español. Hoy, nuestro desafío consiste también en producir contenidos por encargo y servicios de producción en México, tal como lo hacemos en Chile, aportando, a cada uno, nuestra experiencia y sello de calidad”

Fabula cuenta, además, con la dirección en México del productor Carlos Taibo, así como la reciente incorporación de Mariano Carranco como productor ejecutivo para satisfacer la demanda de producciones locales.

SOBRE FABULA

Con sedes en Santiago de Chile, Los Angeles y Ciudad de México, Fabula realiza cine, televisión, servicios de producción y audioseries. Ha producido 40 películas y 10 series de televisión.

Fabula ha obtenido reconocimiento por ganar el Premio de la Academia en la categoría Mejor Película Extranjera el 2018 con “Una mujer Fantástica”; la nominación de Kristen Stewart a los Premios de la Academia 2022 por su rol en Spencer; tres nominaciones a los Premios de la Academia con “Jackie”, incluyendo Mejor Actriz para Natalie Portman; el Gran Premio del Jurado en la Berlinale 2015 con “El Club”; la nominación de “No” como Mejor Película Extranjera en los Premios de la Academia y premiada como Mejor Película en la Quinzaine des Réalisateursen el Festival de Cannes 2012; la nominación a los premios Emmy de la serie El Presidente, de Amazon, entre muchos más.

FABULA EN NÚMEROS

– Más de 40 películas estrenadas con directores como: Sebastián Lelio, Pablo Larraín, Marialy Rivas, Alexander Witt y Sebastián Silva.

– 10 series de televisión (4 de ellas con 2 temporadas) con los siguientes directores Pablo Larraín, Armando Bo, Gabriel Ripstein, Lucía Puenzo, Natalia Beristain, Israel Caetano, Hari Sama, entre otros.

– Más de 900 comerciales.

– Servicios de producción 1 serie con 2 temporadas y 3 películas con directores como Patricia Riggen, Claudia Llosa y Simón West.

– 3 Audioseries, 2 de ellas escritas por el creador de podcast más escuchado de Spotify en 2020, Julio Rojas.

– Desde 2021 ha elaborado 8,683 contratos para distintos proyectos.

– 48.9 % de sus empleados son mujeres.

– 40.4 % de las mujeres ocupan puestos importantes en la toma de decisiones.

Fabula México en números, en 2 años ha impactado con:

– 336 días de rodaje.

– 884 contratados directos.

– Más de 500 empleos indirectos.

– 360 actrices y actores con más de 2 500 llamados en total.

– Más de 40 mdd invertidos en producción.

– 28 horas de contenido premium.

SEMBLANZAS

Ángela Poblete – Directora Regional de TV

Periodista con más de 20 años de experiencia en televisión. En Chilevisión (Turner), fue productora ejecutiva de las áreas de Documental y Cultura. Luego, fue Coordinadora de la Grilla Programática y responsable del Área de Desarrollo de Proyectos. Entre 2013 y 2015 fue Jefa de desarrollo de contenidos de TVN, el canal estatal de Chile.

En marzo de 2015 fundó el área de Tv, desde donde ha liderado más de 10 series documentales para la tv local y series de ficción para plataformas internacionales, tanto en Chile, como en México. Entre ellas, 42 días en la Oscuridad y Baby Bandito, para Netflix; El Presidente y La Jauría, para Amazon; Familia de Medianoche, para Apple; Señorita 89 y el Refugio para Starz.

Carlos Taibo – Director General

Obrero Fílmico y evangelizador en producción de cine, profesor de vocación y productor en línea por convicción, Docente especializado en contenidos de producción en la EICTV de Cuba, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC-UNAM) y Co-dirigió durante 10 años el Taller para jóvenes Productores “Morelia LAB” para el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Co-autor del “Manual básico de producción cinematográfica” editado por la ENAC, El CCC y el IMCINE

Entre sus trabajos mas relevantes se encuentran la producción ejecutiva de: De noche vienes, Esmeralda, Todo el mundo tiene alguien menos yo, Mas negro que la noche 3D, Vuelven y La Boda de Valentina entre otros. .Fue gerente de producción de Por la libre, Ámbar, The Arrival y Elysium (Segundas Unidades), Bandidas, No se aceptan devoluciones. Productor en línea de las series: La casa de las flores 1, 2 y 3 , Zero Zero Zero y Alguien tiene que morir entre otras. Entre Febrero de 2005 y junio de 2007, fue Director de Producción del IMCINE. Actualmente Carlos trabaja en Fabula, donde se desempeña como director general, siendo responsable de la operación y logística de la compañía en este país.

Mariano Carranco – Director Ejecutivo

Ha trabajado con diferentes directores de nombre internacional como David Attwood, Martin Campbell, Jan Kounen, Uli Edel, Mike Newell y actores de la talla de Antonio Banderas, Vincent Cassel, Marcia Gay Harden, Patrick Steward, Salma Hayek, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones y Zoe Saldana.

En los cerca de 34 años que tiene de carrera, ha participado en más de 40 largometrajes y series de televisión, de las cuales se encuentran: La Máscara del Zorro, Trade, El amor en los tiempos del cólera, Narcos, El Expediente del Atentado, Los Héroes del Norte, Hasta Que Te Conocí, El Cesar, El Secreto de Selena y La Muchacha que limpia, entre muchos otros.

En abril del 2023 se une a Fabula como director de producción ejecutiva en México.