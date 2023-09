Elecciones 2024: Claudia Sheinbaum vs Xóchitl Gálvez

Por primera vez en la historia de México, las dos elegidas como aspirantes de los principales partidos políticos a la presidencia de México 2024, pues se trata de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la opositora de Xóchitl Gálvez.

De este modo las ambas funcionarias con larga experiencia en la política y en la CDMX, buscarán su camino a las próximas elecciones del 2024. Además, ambas coinciden en que cualquiera de las dos puede alcanzar un hito sin precedentes para el país.

Por un lado, Claudia Sheinbaum abanderada del partido Morena, conocida como la 4T, mientras por el otro Xóchitl Gálvez la representante de la oposición de Frente Amplio por México (FAM).

🇲🇽 Mexico‘s Morena party tonight named its presidential candidate. She is the former mayor of Mexico City, Claudia Sheinbaum. Now two women, Sheinbaum vs Xóchitl Galvez, are in a face-off to become the next president of Mexico. pic.twitter.com/EmmerOgj2M

