¿El 1 de Mayo se paga doble o triple? La neta de lo que te toca

Llega el Día del Trabajo y, para muchos, más que un día de descanso, es un día de cuentas. La pregunta del millón siempre es la misma: si me toca trabajar, ¿el primero de mayo se paga doble o triple?

Pues vamos al grano: Si te toca trabajar el 1 de mayo, que es un día festivo oficial, tu patrón tiene la obligación de pagarte un salario TRIPLE.

Y para que quede claro desde el principio: que te paguen extra no es un “favor” o una “buena onda” de tu jefe. Es tu derecho, y está grabado en piedra en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aquí te vamos a desmenuzar cómo funciona este pago, con peras y manzanas, para que sepas exactamente qué esperar y cómo defenderte si algo no cuadra.

El desglose del pago triple: ¿De dónde sale tanta cuenta?

La confusión entre el pago doble y el triple es el pan de cada día, pero la ley es más clara de lo que parece. Todo se resume en cómo se suman los conceptos.

Ahora, vamos a la letra chiquita, que es la que de verdad importa. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo es el que pone las reglas del juego. Dice algo así: los trabajadores que chambeen en un día feriado deben recibir, “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

¿Suena a trabalenguas? Traduzcámoslo:

Tu pago de siempre: El 1 de mayo es un día de descanso pagado. O sea, aunque te quedes en casa, ese día te lo pagan. Ese es el primer pago . El extra por trabajar: Como fuiste a trabajar en un día que era tuyo, la ley dice que te tienen que dar un pago doble adicional como compensación. Ese es el pago doble extra .

Si sumas tu día normal (1) + el pago doble extra (2), el resultado es un PAGO TRIPLE. ¡Así de fácil!

Un ejemplo para que no haya pierde

Pongámosle números para que se entienda mejor. Imagina que ganas $500 pesos al día.

Si tu empresa te pide que vayas a trabajar el 1 de mayo de 2025, así es como deberían pagarte ese día:

Tu sueldo normal del día: $500 (el que te ganas sí o sí).

El pago doble extra por ley: $500 x 2 = $1,000.

Total que verás en tu nómina por ese día: $500 +

1,000=∗∗1,000 = **1,000=∗∗ 1,500 MXN**.

Esos $1,500 son, efectivamente, el triple de tu sueldo diario. Este dinero extra debe venir bien detallado en tu recibo de nómina, no te pueden salir con que “va incluido en otro bono”.

¿Y qué onda con la prima dominical?

Y aquí es donde a veces surge otra duda: la famosa prima dominical. Hay un artículo en la ley, el 71, que dice que si trabajas en domingo, te toca un 25% extra sobre tu sueldo diario. La ley dice:

“Las y los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.”

Cuando un día festivo cae en domingo y lo trabajas, te llevas el premio mayor: tu pago triple MÁS esa prima dominical.

Pero ojo, aquí un dato clave para este año: el 1 de mayo de 2025 cae en jueves. ¿Qué significa esto? Sencillo: para esta fecha en particular, la prima dominical no entra en la ecuación. Es bueno saberlo para el futuro, pero este año no aplica.

Mi jefe se hace el loco, ¿Dónde me quejo?

A nadie le gusta llegar a este punto, pero si en tu trabajo se hacen de la vista gorda y no te pagan lo que te corresponde, no te quedes de brazos cruzados. No estás solo. Para eso existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que es básicamente tu abogado defensor pagado por el gobierno, y su ayuda es gratuita.

Si tu empresa no cumple, tienes varias formas de pedir ayuda. Guardar estos contactos en tu celular puede ser una buena idea:

Échales un telefonazo: Llama sin costo al 800 911 7877 o al 800 717 2942 . Te atienden desde cualquier parte de México

Mándales un WhatsApp: Si lo tuyo es textear, escribe al 55 14 84 87 37 .

Ve en persona: Si prefieres hablar cara a cara, tienen 48 oficinas por todo el país.

Un consejo: cuando los contactes, ten a la mano los datos de tu empresa, tu puesto y, si puedes, algún recibo de nómina. Eso les ayudará a orientarte mucho más rápido.

¡Que no se te pasen! Los festivos oficiales del 2025

Y para que no te agarren en curva el resto del año, aquí te dejamos la lista completa de los días de descanso obligatorio para 2025. ¡Marca tu calendario, porque la regla del pago triple aplica para todos estos!

Miércoles 1 de enero: Para empezar el año (Año Nuevo).

Lunes 3 de febrero: El primer puente del año (por el Día de la Constitución).

Lunes 17 de marzo: El puente para conmemorar a Benito Juárez

Jueves 1 de mayo: El mero Día del Trabajo.

Martes 16 de septiembre: Para dar el grito (Día de la Independencia).

Lunes 17 de noviembre: El puente de la Revolución Mexicana.

Jueves 25 de diciembre: Para el recalentado (Navidad).

¡Exige lo que es tuyo!

Entonces, para cerrar y que no quede ni una pizca de duda: cuando alguien te pregunte si el primero de mayo se paga doble o triple, la respuesta es una sola, fuerte y clara: ¡se paga TRIPLE!

Saberlo es tu derecho, calcularlo es tu herramienta y exigirlo es tu poder. El 1 de mayo no es solo un día de descanso; es un recordatorio de que la lucha por condiciones laborales justas sigue viva. Asegurarte de que te paguen correctamente es parte de esa lucha.

