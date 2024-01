Donald Trump se declara inocente con el juez 

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se declaró inocente después de estar con el juez, donde se le acusa de fraude, donde tiene una demanda de 370 millones de dólares que puede significar el fin de sus negocios inmobiliarios en el país.

Así pues, Trump hizo algunos comentarios después de que sus abogados Chris Kise le preguntará al juez que lleva el caso, además le dio tiempo de 3 minutos para explicar la situación donde comentó lo siguiente, “una estafa y que se le debería pagar una indemnización monetaria”.

A todo esto, el juez le advirtió a Trump que algunos de sus insultos contra el o la fiscal general presentarán una demanda en su contra, a lo que respondió, “sé que esto les resulta aburrido, se que tiene su propia agenda”. dijo Trump.

Sin embargo, el veredicto del juez, quedará pendiente en las próximas semanas, donde se conocerá si afectará los negocios de Trump en Nueva York.

Today, we concluded our case against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to unjustly enrich himself and his family.



Donald Trump may lie, but the facts don't.



I’m proud of the case we presented, and I’m confident justice will prevail. pic.twitter.com/fZRk5IjdDU

— NY AG James (@NewYorkStateAG) January 12, 2024