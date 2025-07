Día del Contador: ¿Por qué se celebra el 25 de mayo en México?

El Día del Contador se celebra en México cada 25 de mayo para conmemorar la fecha en que Fernando Diez Barroso presentó su examen profesional y obtuvo el título de Contador de Comercio en 1907, convirtiéndose así en el primer contador público titulado del país. Esta fecha no solo celebra su logro personal, sino que también rinde homenaje a su monumental labor como fundador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es considerado el “padre” de la profesión contable moderna en México.

Más Allá de los Números: La Celebración de una Profesión Clave

Cada 25 de mayo, en oficinas y empresas de todo México, es el día de felicitar a los contadores. Son esos profesionales que, aunque a veces no les hagamos mucho caso, son indispensables. Se la pasan navegando en el mar de números, impuestos y finanzas para que todo cuadre. Pero, ¿te has preguntado por qué justo ese día? No es una fecha al azar, tiene su chiste. La historia detrás de esta celebración nos lleva a los inicios de la profesión en México y a un hombre que lo cambió todo.

Es el relato del nacimiento de una profesión en México, el legado de un hombre visionario y la evolución de una disciplina que hoy es el pilar de la estabilidad económica de cualquier empresa, gobierno o individuo.

La Historia del Primer Contador: Fernando Diez Barroso

Para encontrar el origen de todo, hay que echarse un clavado al pasado, a principios del siglo XX. El 25 de mayo de 1907 fue el día clave. Un joven llamado Fernando Diez Barroso se paró frente a los sinodales de la Escuela Superior de Comercio y Administración, hizo su examen y ¡pum!, se convirtió en el primer contador titulado de México. Un verdadero pionero.

Y el tipo no se quedó ahí. Se dedicó en cuerpo y alma a su profesión. Se puso a investigar y a escribir sobre contabilidad, fundó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), que sigue rifando hasta hoy, y se dedicó a formar a las nuevas generaciones de contadores, enseñándoles no solo a hacer cuentas, sino a ser éticos y responsables

Por todas estas contribuciones, Fernando Diez Barroso no solo es el motivo de la celebración del 25 de mayo, sino que es universalmente reconocido como el “padre de la contabilidad mexicana”.

¿Qué hace realmente un Contador Público?

La imagen estereotipada del contador como una persona gris rodeada de calculadoras y papeles ha quedado obsoleta. Hoy, el contador público es un estratega financiero, un asesor de negocios y un guardián de la legalidad fiscal. Su labor es fundamental y abarca mucho más que solo “llevar los libros”.

Un contador moderno se encarga de:

Asegurar la Salud Financiera: Analiza los ingresos, gastos e inversiones de una empresa o persona para garantizar que sus finanzas sean sostenibles y saludables.

Optimizar Recursos: Busca formas de reducir costos, maximizar ganancias y hacer que el dinero trabaje de la manera más eficiente posible.

Navegar el Laberinto Fiscal: Se mantiene al día con las complejas y cambiantes leyes fiscales para asegurar que sus clientes cumplan con sus obligaciones (pago de impuestos, declaraciones) y aprovechen cualquier beneficio legal disponible.

Realizar Auditorías: Revisa los registros financieros para verificar su exactitud y detectar posibles fraudes o irregularidades, garantizando la transparencia.

Asesorar en Decisiones Clave: Su conocimiento financiero es vital para la toma de decisiones estratégicas, como la expansión de un negocio, la solicitud de un crédito o la planificación de una inversión.

Otras Áreas de Especialización: Su campo de acción puede extenderse a la seguridad social, los costos de producción, el comercio exterior y la consultoría de gestión.

En resumen, tener un buen contador no es un lujo, es una necesidad para cualquiera que busque tener éxito y tranquilidad en el ámbito financiero.

Un Dato Sorprendente: Sor Juana, la Primera Contadora de México

Aunque Fernando Diez Barroso fue el primer contador titulado, la historia de la contabilidad en México tiene raíces mucho más profundas y una protagonista inesperada. Según diversos testimonios históricos y análisis de los registros del Convento de San Jerónimo, la célebre poeta y erudita Sor Juana Inés de la Cruz fue, en la práctica, la primera mujer contadora de nuestro país.

Sabías que, la primera mujer contadora en México fué Sor Juana Inés de la Cruz, que de acuerdo con testimonios era la encargada de llevar cuenta y razón de las actividades del Convento en donde profesó, además de ser una de las grandes poetisas del mundo https://t.co/CLbIG5e50T pic.twitter.com/I02cQXYKoI — Contadores Públicos (@IMCP) July 15, 2018

Durante muchos años, Sor Juana fue la encargada de la administración y las finanzas del convento donde vivió. Llevaba un control meticuloso de los ingresos, los gastos, las propiedades y las inversiones de la congregación, demostrando una habilidad extraordinaria para la gestión financiera en una época en que estas tareas estaban reservadas casi exclusivamente para los hombres. Es un dato fascinante que añade una dimensión aún más rica a la historia de esta profesión.

La Profesión Hoy: Un Ejército de Más de 800,000 Expertos

Desde aquel examen de 1907, la profesión del contador público en México ha experimentado un crecimiento exponencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay más de 800,000 personas que se dedican a la contabilidad y la fiscalización.

Esta cifra refleja la importancia vital de la profesión en la economía moderna. No hay empresa, grande o pequeña, que pueda operar sin el respaldo de un experto contable. Son los guardianes silenciosos que aseguran que el motor financiero del país siga funcionando de manera ordenada y legal.

Un Brindis por los contadores

El Día del Contador es mucho más que una fecha en el calendario. Es una oportunidad para reconocer y agradecer a esos profesionales que, con su rigor, su ética y su conocimiento, ponen orden en el caos de los números. Son los que nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones, a planificar nuestro futuro y a tomar decisiones financieras inteligentes.

Así que este 25 de mayo, cuando pienses en el Día del Contador, recuerda la historia de Fernando Diez Barroso, el legado de Sor Juana y la labor indispensable de los más de 800,000 contadores que, día a día, construyen la estabilidad económica de México. ¡Felicidades a todos ellos!

