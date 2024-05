Para los amantes de los deportes y sobre todo del fútbol mexicano, les traemos una noticia bastante interesante. Uno de los actores más queridos de Marvel, acaba de invertir en un equipo de la liga MX, lo que lo vuelve parte de los dueños de dicho equipo. Este actor es nada más y nada menos que Ryan Reynolds, el mismísimo Deadpool. ¿En qué equipo invirtió? Pues en el Club Necaxa. Ahora México tiene una gran combinación, Deadpool y el Club Necaxa.

Para los que han estado pendientes del recorrido de Ryan Reynolds como dueño de un equipo inglés, sabrán que su fe y sus acciones en el Wrexham han logrado que ascienda a tercera división de la liga inglesa. División en la que no estaba desde la temporada 2004/5.

Los conocidos actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney son dueños del Wrexham desde el 2021. En ese momento dicho equipo se encontraba en quinta división. Pero desde que tienen el apoyo y la dirección de Reynolds y McElhenney han coronado dos ascensos.

En la temporada 2022/23, Wrexham Football Club volvió a competir en el fútbol profesional tras su ascenso a League Two. Ahora, en la temporada 2023/24, tras derrotar al Forest Green Rovers con un poderoso 6-0 aseguraron su segundo ascenso consecutivo al League One, tercera división.

Tras su victoria y luego de escucharse el pitido final, no se pudo contener la alegría y el campo fue invadido por los fanáticos. Todos, celebrando este nuevo logro de su equipo. Sí desean conocer más sobre la historia de este quipo y a Reynolds y McElhenney dirigiéndolo, Star+ tiene la serie documental “Bienvenidos al Wrexham”.

The third installment of the Welcome to Wrexham Thrillogy. @wrexhamfx May 2 pic.twitter.com/MiZbanH1JV

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 19, 2024