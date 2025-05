Netflix ha dado un paso clave en la producción de su esperada película live action de Gears of War, una de las franquicias más icónicas de Xbox. Según reporta The Hollywood Reporter, David Leitch dirigirá la película de Gears of War para Netflix, el director es conocido por películas como Bullet Train, Deadpool 2 y The Fall Guy.

Con esta elección, el proyecto toma forma tras más de dos años desde que Netflix adquirió los derechos de Gears of War. El director trabajará junto a Kelly McCormick, su esposa y socia, a través de su productora 87North, en colaboración con The Coalition, el estudio detrás del videojuego.

Guion a cargo de Jon Spaihts, guionista de Dune

El guion estará en manos de Jon Spaihts, reconocido por su trabajo en las películas de Dune junto a Denis Villeneuve. Su experiencia en la ciencia ficción promete una narrativa sólida para capturar la intensidad y el drama del universo de Gears of War.

Sin fecha de estreno ni elenco confirmado aún

Aunque el fichaje de David Leitch es una señal de avance importante, Netflix aún no ha revelado detalles sobre el elenco, la fecha de estreno o la trama específica que seguirá la película. Sin embargo, los fans de la saga pueden estar tranquilos: la producción avanza y la plataforma ya tiene un equipo de alto nivel involucrado.

Uno de los rumores más persistentes entre la comunidad es la posible participación de Dave Bautista como Marcus Fenix, protagonista principal de la franquicia. El propio actor ha expresado públicamente su deseo de interpretar este papel, aunque no se ha confirmado ningún actor hasta ahora.

Netflix también prepara una serie animada de Gears of War

Además de la película, se ha informado que Netflix está desarrollando una serie animada para adultos basada en Gears of War, que complementará la narrativa del universo creado por The Coalition. Este enfoque multimedia busca expandir la historia para nuevos públicos y aprovechar al máximo el potencial de la franquicia.

¿De qué trata el videojuego?

Para los que no saben de qué trata el videojuego, Gears of War presenta un futuro en el que la humanidad se encuentra al borde de la extinción debido a la amenaza de los Locust, una raza subterránea que emerge para destruirlo todo. En medio del caos, la última esperanza recae en el Escuadrón Delta, liderado por Marcus Fenix, quien se convierte en un símbolo de resistencia para garantizar la supervivencia de la especie humana.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.