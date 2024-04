Cuatro equipos mexicanos con paso firme en la Champions Cup 2024

Se jugó los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024, luego de que los equipos de la Liga MX lograron llevarse la ida. En la próxima semana se jugarán los partidos de vuelta donde América, Monterrey, Pachuca y Tigres UANL tienen la ventaja de avanzar a las semifinales.

Pues bien, a estas instancias de cuartos quedan cuatro equipos de Liga MX, tres de la Major League Soccer (MLS) y una de Liga Costa Rica. De esta forma, el equipo que se llevó los reflectores fue el Monterrey de Fernando Ortiz al vencer a Inter Miami en su propia casa.

Aún así, Pachuca sin piedad humilló al Herediano SC de Costa Rica, comandado por el mexicano Héctor “Piti” Altamirano, tendrá un difícil reto de remontar el partido en Hidalgo.

Así quedó los horarios de los Cuartos de Final de la Champions Cup 2024.

The top 8 are now in the Quarterfinals! 🔥

Are you ready for the next Epic Battles? 🏆 pic.twitter.com/uEKYOwtsRW

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 15, 2024