Crece los disturbios en Francia tras la muerte de Nahel a manos de la policía

Francia vive esta semana de disturbios debido a las protestas por el asesinato a mano de un policía francés de Nahel, un joven de 17 años, pues era de origen franco-argelino que se saltó un control de tráfico, han generado la indignación de todo el país donde salieron a protestar.

Como se ha notado, este suceso violento ocurrió el martes pasado, en la ciudad Nanterre, un lugar que se ubica afueras de París, aun así, se propiciando tantos disturbios en las calles de Francia donde está dejando un gran debate sobre la violencia policial de este país.

Durante las noches de protestas y de violentos disturbios han sido detenidos unas 875 personas debido a actos vandálicos en algunos lugares de Francia.

