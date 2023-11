Copa Mundial Sub 17: Lo mejor del Grupo D y C 

Segunda fecha de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, Brasil goleó a Nueva Caledonia con marcador 9-0 y siendo la peor selección en recibir 19 goles en dos partidos.

Ahora bien, con la sorpresa en el partido de Senegal y Polonia donde los africanos se impusieron con marcador 4-1, son líderes del Grupo D. Con la victoria de Argentina e Inglaterra, además, la derrota de Irán y Japón pues ambas selecciones se jugarán por todo en la última jornada.

Por otra parte, se mueve la tabla de goleo con el senegalés Idrissa Gueye, y los brasileños Kaua Elías y Rayan por último el jugador de Malí, Mamadou Doumbia.

El partido del Grupo C, entre Brasil y Nueva Caledonia en la segunda fecha de la Copa Mundial Sub 17. Pues bien, Brasil sin problema venció a su rival y asegurando la segunda posición, donde enfrentará a Inglaterra en la última fecha.

Pues al minuto 28’ Brasil abría el marcador con gol de Rayan, después al 39’ Estevao Willian colocaba el segundo tanto de la selección. Luego al 44’ y ante de que terminara el primer tiempo Luigi Henri Sousa, ponía el tercer gol ante una selección sin idea de juego.

Al comienzo del segundo tiempo y al 46’ Kaua Elías manda el balón a la red y Brasil ganaba por marcador de 4-0; a todo esto, se marca un posible penal a favor de los brasileños y después de la revisión del VAR, anota Rayan con su doblete.

Transcurren 55’ minutos y Vítor Reis daba el sexto gol del partido, avanzaba los minutos y al 61’ Joao Víctor de Souza ponía el 7-0. Finalmente, Kaua Elías anotó en el 86’ y 90+4 dando así su primer triplete en el Mundial y con su selección.

Por otro lado, en el segundo partido entre Senegal y Polonia del Grupo D, donde los africanos marcha como líder del Grupo D, mientras que Polonia se ubica en el fondo del grupo con dos derrotas consecutivas y decepcionado a su país por el nulo trabajo de Wlodarski.

Senegal se hacía presente en el marcador con gol de Idrissa Gueye al 18´, después el polaco Dominik Szala anotó un autogol para los senegaleses. Sin embargo, en el segundo tiempo al 52’ vuelve Idrissa Gueye y al 65’ Polonia buscaba el primer gol con Marcel Regula.

Al minuto 69’ Gueye marcaba su primer hat-trick del partido y aseguraba a su selección el boleto a la siguiente ronda.

En el partido entre Japón y Argentina del Grupo D donde los asiáticos ganaron su primer partido ante Polonia, mientras Argentina perdió ante Senegal.

Posteriormente, al minuto 5’ Claudio Echeverri jugador de River Plate colocaba el primer tanto de Argentina, 3 minutos después Valentino Acuña marcó el 2-0. Después de todo, Japón marcaba el primer tanto al 50’ con Rento Takaoka, pero al 90+8’ Agustín Ruperto mandaba a sellar la victoria.

Por último, el partido entre Inglaterra e Irán, donde los ingleses marchan como favoritos del Grupo C con dos victorias y asegurando su boleto. Mientras que Irán se ubica en la tercera posición cuando venía de ganarle a los actuales campeones Brasil.

En consecuencia, al 31 minuto Abolfazl Zamani Ahmedabad, daba la ventaja a Irán, pero en el segundo tiempo al 63’ Alexander Russell empató el partido. Como resultado, Inglaterra se llevaba la victoria en los últimos minutos con gol de Joel Tshimanga Ndala y son líderes del Grupo C.

😀 Argentina & England leave the pitch with a smile on their face!#U17WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2023