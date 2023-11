Final de la Copa Mundial Sub 17 Indonesia 2023

Lista la Final de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, con los partidos para definir la Gran Final entre Alemania y Francia, dos selecciones que levantaran el ansiado trofeo.

Ahora bien, Alemania es el favorito del torneo juvenil después le sigue Francia un partido de alto impacto para definir al campeón, mientras que Malí y Argentina jugará por el tercer lugar del Mundial Sub 17 y de conformarse con su gran desempeño en el torneo.

Además, se mantiene la tabla de goleo que comanda el argentino Agustín Ruberto como el mejor jugador del torneo. Por otro lado, así se encuentra la llave de la Final de Indonesia 2023 para conocer al nuevo monarca con dos países europeos.

🏆 Germany and France will go head-to-head in the #U17WC Final! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2023

Francia por el título de la Copa Mundial Sub 17

El partido de la Semifinal de la Copa Mundial Sub 17, donde Malí fue superior en todo el partido ante Francia. De esta manera, los franceses lograron liquidar el partido con goles de Yvann Titi y Ismail Bounebm, y de Malí fue de Ibrahim Diarra.

Así pues, al 45+4’ Malí, abrió el marcador con gol de Ibrahim Diarra, y tenía un pie en la final de Indonesia 2023; pero al minuto 54’ Souleymane Sanogo se lleva la tarjeta roja y dejando a Malí con 10 hombres en la cancha.

Así que, Francia aprovechó la oportunidad para empatar el partido al minuto 56’ con gol de Yvann Titi y una gran asistencia de Bouneb. Luego al 69’ Ismail Bouneb le estaba dando la victoria a su selección y llevándolo a la final del Mundial Sub 17.

🇫🇷 France is headed to the #U17WC Final! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2023

Alemania quiere conquistar el Mundial Sub 17

Por otro lado, en el segundo partido entre Argentina y Alemania un duelo para definir el último boleto de la final. De igual forma, Argentina batalló para empatar el partido ante los alemanes y se jugó en el Estadio Manahan de Indonesia.

A todo esto, Argentina vino de atrás para empatar el partido y llevarlo a tiempos extras y después a penales, pero desafortunadamente no avanzó. Mientras que Alemania supo responder en el juego de los sudamericanos y llevarse la tanda de penaltis y jugará una final ante Francia.

Como era de esperar, al 9’ París Brunner colocaba el primer tanto del partido, después al 36’ Argentina respondía con gol de Agustín Ruberto. Efectivamente, al 45+4 volvía Ruberto para aumentar la ventaja, en el segundo tiempo y al 58’ Brunner colocaba el empate 2-2.

Un partido de ida y vuelta donde ambas selecciones buscarán el boleto a la final pero dejando su alma en la cancha; como resultado, el delantero Max Moerstedt colocaba el tercer tanto y el partido se extendió al 90+10 con hat-trick de Ruberto.

En tiempos extras no se hicieron daños ya que ambas selecciones se preparaban para la tanda de penaltis y definir al último invitado. Finalmente, Alemania fue muy superior en los penaltis dejando como resultado de 4-2, donde los sudamericanos no respondieron en su penales.

🇩🇪 Germany wins one of the wildest matches you'll ever see to advance to the Final!#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2023

Viernes 1 de diciembre Gran Final