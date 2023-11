Copa Mundial Sub 17: Polonia y Nueva Caledonia se despiden de Indonesia 2023

Tercera fecha de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, Irán goleó a Nueva Caledonia, mientras que Inglaterra cayó ante Brasil los vigentes campeones del torneo.

Ahora bien, Argentina sin problema venció a Polonia que se despide del Mundial Sub 17 y dejando la peor selección en el torneo, Con la victoria de Japón ante Senegal que sorprendió a los africanos y a la espera de los siguientes rivales de la Fase de Grupos.

Por otra parte, se mueve la tabla de goleo con el brasileño Kaua Elías que llega a cuatro goles junto con el japonés Rento Takaoka, además el argentino Agustín Ruberto junto a Amirbek Sidov, luego el senegalés Idrissa Gueye, y por último el jugador de Malí, Mamadou Doumbia.

El partido del Grupo C de la última fecha de la Fase de Grupo en la Copa Mundial Sub 17, donde Irán espera avanzar como tercero, además Nueva Caledonia se despide del torneo con una de las peores goleada en su historia encajando con un total de 24 goles.

Así pues al minuto 17’ Irán anotaba el primer tanto con gol de Amir Mohammad Razzaghinia, después al 22 un posible penal de Irán, luego Esmaeili Gholizadeh falla la pena máxima, pero al 34’ Amir Mohammad, vuelve con un doblete en el partido.

En el segundo tiempo y al 76’ Reza Ghandipour colocaba el tercer tanto para los iraníes, al 90+5 Mohammad Askari el cuatro gol, finalmente, al 90+8 Kasra taheri sellaba la victoria con el quinto tanto y la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

Por otro lado, en el Grupo C del segundo partido entre Inglaterra y Brasil, donde los sudamericanos se colocaron como segundo del grupo; mientras que Inglaterra se queda con el primer lugar y ambas selecciones avanzan a la siguiente ronda del torneo, a pesar de la derrota.

Transcurrían los minutos y al 43’ Brasil se ponía adelante con su mejor delantero Kaua Elías antes de que terminara el primer tiempo. Después al 54’ Da Mata, daba la ventaja a los brasileño y sorprendiendo a Inglaterra que no respondía en el terreno de juego.

Pero al 65’ se marca un penal a favor de Inglaterra donde se tuvo que revisar en el VAR y así Joel Tshisanga, marcaba el primer tanto. De esta forma Inglaterra sufre su primera derrota del torneo y se coloca como primero del grupo a la espera de conocer su próximo rival.

🇧🇷 and 🇮🇷 come out on top in the final two matches of the day!#U17WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2023