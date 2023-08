Inglaterra quiere llevarse la Copa Mundial Femenina ante España

La Selección de Inglaterra Femenil se ha clasificado a su primera final de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia – Nueva Zelanda, pues bien, el equipo de Inglaterra eliminó a las anfitrionas del torneo en semifinales.

Además, Inglaterra está invicta en los 19 partidos del Mundial Femenil en lo que abrió el marcador (17 ganados y 2 empates), el próximo domingo se jugará la Gran Final del Mundial Femenil en Accor Stadium, Sídney, Australia, donde enfrentará a España y se definirá la campeona.

The #FIFAWWC Final is set! 🇪🇸🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Who will take home the trophy?

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 16, 2023