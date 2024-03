Fútbol femenil tendrá la Copa de Campeones W 

Lista la primera edición de la Copa de Campeones W, que se disputará en la temporada 2024-25 en agosto, además servirá como el único camino hacia el nuevo formato del Mundial de Clubes Femenil, para reforzar el fútbol femenino.

Luego de la exitosa Copa Oro W, donde la Selección de Estados Unidos se llevó el trofeo, cuando venció a la Selección de Brasil. Ahora se realizará un nuevo torneo pero con los clubes femeniles de las diferentes ligas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Con el objetivo de dar el siguiente paso al nuevo organismo de la Concacaf W, y de potenciar y fortalecer el fútbol femenino en la región; aún así, este torneo será único para la Concacaf rumbo al Mundial Femenil de Clubes de acuerdo con la FIFA, para inaugurar en 2026.

Concacaf launches region’s first official women’s continental club competition with annual W Champions Cup

