Estados Unidos campeona de la Copa Oro W

Tenemos la campeona de la primera edición de la Copa Oro W de la Concacaf W, la Selección de los Estados Unidos Femenina. De esta manera, llegó a su fin el torneo femenil de la Concacaf ante la Conmebol un duelo que se jugó en territorio estadounidenses.

Ahora bien, Estados Unidos logró vencer con un gol de Lindsey Horan a la Selección de Brasil Femenina que marchaba como la favorita. Mientras Brasil se quedó cerca al perder su único partido en la final, donde fue la mejor selección junto a Canadá y México en perder un invicto.

Así se concluyó la Gran Final de la Copa Oro W 2024, con Estados Unidos Femenina campeona del torneo.

En la Copa Oro W, se jugó la Gran Final entre Estados Unidos Femenil, ante Brasil Femenil, un duelo de alto impacto. Este partido se jugó en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California, un juego para conocer a la campeona.

Al minuto 9’, Brasil estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre de Duda Sampaio, que pasó cerca de la arquera Alyssa Naeher. Después al 22’, Alex Morgan manda un centro buscando a Rose Lavalle pero es desviado por la defensa de Brasil.

Luego de los primeros 45 minutos ambas selecciones se encontraban en cero debido al manejo táctico de las entrenadoras en el campo de juego. Al comienzo del segundo tiempo Estados Unidos se ponía adelante con gol de la capitana Lindsey Horan, para sacar un cabezazo letal a su rival.

En todo el trayecto Estados Unidos supo mantener el orden y la ventaja antes las constantes llegada de las brasileñas, pues bien la más clara fue al minuto 95’, donde Casey Kruger evita el gol del empate de Brasil, ya que significaba el tiempo extra de las brasileñas.

Don't miss the best moments of the W Gold Cup Final! 🏆 ▶️ pic.twitter.com/rC4x19A7sz

— W Gold Cup (@GoldCup) March 11, 2024