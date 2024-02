Jordania hace historia en la Copa Asiática Qatar 2024

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Efectivamente, comenzaron los Cuartos de Final de la Copa Asiática con dos duelos de este día.

JORDAN 🇯🇴 and KOREA REPUBLIC 🇰🇷 are the first countries to qualify to the #AsianCup2023 Semi finals pic.twitter.com/oXO56NM4kb

Cuartos de final de la Copa Asiática 2024 entre Tayikistán ante Jordania, un juego muy parejo de ambas selecciones para buscar su pase a la semifinal. Pues este partido se jugó en el Estadio Ahmed bin Ali, Qatar, donde ambas aficiones alentaban a sus países.

Así que, Jordania logró hacer historia luego de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Asiática, donde están dando la sorpresa en el torneo. De esta manera, el único tanto de Jordania fue un autogol del defensor de Tayikistán Vhdat Hanonov, que no pudo evitar el balón en su propia red.

Por otro lado, en el segundo partido de los cuartos de final entre Australia y Corea del Sur, un duelo muy llamativo para los espectadores. Además este duelo se jugó en el Estadio Al Janoub, Qatar, un partido muy cardiaco para conocer al segundo semifinalista del torneo.

Al minuto 42’, el australiano Craig Goodwin, ponía en ventaja a Australia, pero en el segundo tiempo de los minutos finales Corea del Sur lo empató, pues al 90+6’, Hwang Hee-chan colocó el empate del juego y llevarlo al alargue de los tiempos extras para definir el partido.

Posteriormente, al 104’, el jugador de Tottenham Hotspur, Son Heung-Min, le dio la victoria a Corea del Sur, después de un partido complicado. Finalmente, se define el primer duelo de la semifinal entre Jordania y Corea del Sur el próximo martes 6 de febrero.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇦🇺 Australia 1️⃣-2️⃣ Korea Republic 🇰🇷

A slow burner that caught fire towards the end, as Korea Republic come up with more late drama to progress into the #AsianCup2023 semi-finals!

Match Report 🔗 https://t.co/JbCbOI7cQo#HayyaAsia | #AUSvKOR pic.twitter.com/BHQ8bXjZor

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 2, 2024