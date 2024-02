Pareciera ser una noticia-broma del día de tontos pero aun estamos muy lejos de esa fecha. Sin embargo lo que estás leyendo es real! Pues ha sido anunciada la participación del divertido personaje marino Bob Esponja para el Super Bowl LVIII

Allá en un lejano 2001, muchos niños como cada tarde, teníamos como preferencia las aventuras de este simpático personaje y todas las ocurrencias en Fondo de Bikini. Una de estas locuras fue el episodio “Tazón de burbujas” en donde a Calamardo se le pide que dirija el show de medio tiempo del Tazón de Burbujas por su rival exitoso “Calamarino elegante” no podrá hacerlo está vez.

Por lo que para demostrar que es igual de talentoso empezara a formar en poco tiempo una banda que sea digna, aunque las cosas no siempre salen bien. Con el animo por los suelos Calamardo cree que hará el ridículo pero para sorpresa de todos (incluso los que estábamos viendo) quedamos asombrados en como Bob Esponja y sus demás compañeros dieron un asombroso show que se mantuvo en la memoria por muchos años.

Seguramente después de eso, varios empezaron a sintonizar el Super Bowl cada año con la esperanza de que Bob Esponja saliera nuevamente, pues ahora será así.

Pues bien, años después al fin tendremos un show en donde aparecerá nuestro querido amigo amarillo entrando al campo el próximo 11 de febrero.

You asked for it. You got it.

Sweet Victory will kick off @Nickelodeon's presentation of Super Bowl LVIII next Sunday 🧽 🎺 🏈 pic.twitter.com/xvQN4fa8mh

— CBS Sports (@CBSSports) February 1, 2024