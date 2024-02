Copa Africana de Naciones 2024: Nigeria y Congo son semifinalista

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se jugó los octavos de final de la Copa Africana de Naciones del 2024.

Por otra parte, se jugó los cuartos de final de la Copa Africana hasta el momento así se encuentran los cruces de este día.

Nigeria vence a Angola en la Copa Africana de Naciones 2024

En el partido de los cuartos de final, entre Nigeria ante Angola, un juego muy parejo para ambas selecciones, pues, este juego se jugó en el Estadio Félix Houphouët Boigny, Costa de Marfil, donde los aficionados entonaron su himno para alentar a sus equipos.

Ahora bien, un duelo de ida y vuelta y a la vez muy cerrado debido a las estrategias de ambos entrenadores de sus selecciones; al mismo tiempo, al 41’, el único tanto de los nigerianos fue obra de Ademola Lookman que le da el triunfo a su selección.

De esta manera, Angola se despide del torneo siendo uno de los mejores equipos que ponía el ambiente de esta Copa Africana.

📹 HIGHLIGHTS: 🇳🇬 1-0 🇦🇴 Nigeria scoring one goal with a clean sheet to head to the semis! ✨#NGRANG | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether — CAF (@CAF_Online) February 2, 2024

Asimismo, en el segundo partido entre RD Congo ante Guinea, un partido que sorprendió a todos los aficionados por la eliminación de Guinea. Además este partido se jugó en el Olimpyc of Ebimpé, Costa de Marfil, donde Congo pasó por tercera vez a la semifinal del torneo.

Como era de esperar, al minuto 20’, Guinea se ponía adelante con gol de Mohamed Bayo, desde los once pasos. Después al 27’, Congo respondió con gol de Chancel Mbemba para poner el empate, en el cual ambos entrenadores realizaron algunos ajustes tácticos.

Sin embargo, al 65’, Congo se puso en ventaja con gol de Yoane Wissa, desde el machón penal y dándole una ligera ventaja en el partido, como resultado, al 82’, Arthur Masuaku, anotar el tercer tanto de Congo, para conseguir su boleto a las semifinales del torneo.

Finalmente, Nigeria y RD Congo esperan al rival de la siguiente llave para conocer a los dos últimos semifinalistas del torneo.

📹 HIGHLIGHTS: 🇨🇩 3-1 🇬🇳 An interesting meeting with lots of goals ends for the favor of DR Congo! 🌟

#RDCGUI | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether — CAF (@CAF_Online) February 2, 2024

Próximos partidos de Cuartos de Final

Sábado 3 de febrero