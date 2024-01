Copa Africana de Naciones 2024: Sudáfrica elimina a Marruecos

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se jugó los octavos de final de la Copa Africana de Naciones del 2024.

Por otra parte, se definieron los octavos de final de la Copa Africana que comenzará el sábado 27 de enero.

𝟴 𝘁𝗲𝗮𝗺𝘀. 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀. 𝟭 𝗖𝘂𝗽. 🏆

Who goes all the way? 👀#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2Z4kuirC1B

