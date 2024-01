Roberto Mancini fracasa en la Copa Asiática Qatar 2024 

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, se acerca el cierre de los octavos de final y a la vuelta de la esquina los cuartos de final del fútbol exótico.

En los octavos de final de la Copa Asiática 2024 entre Uzbekistán ante Tailandia, un juego sorpresivo para los Tailandeses. Pues este partido se jugó en el Estadio Al Janoub, Qatar, un juego muy complicado para ambas selecciones que buscaban un boleto.

Así que, Azizbek Turgunboev marcó el primer tanto de Uzbekistán, donde se fueron al medio tiempo con la ventaja de un gol; luego al 58’, Tailandia lo empató con gol de Supachok Sarachat, que desafortunadamente no duró, 10 minutos después Abbosbek Fayzullaev le dio la victoria a Uzbekistán.

De esta manera, Uzbekistán se instaló en los cuartos de final y su rival será ante los anfitriones del torneo que sigue de manera invicta.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇺🇿 Uzbekistan 2️⃣-1️⃣ Thailand 🇹🇭

🐺 The White Wolves book a spot in the Quarter-Finals thanks to a pair of spectacular strikes!

Match Report 🔗 https://t.co/pL8I4fOBeS#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #UZBvTHA pic.twitter.com/5Am4X63ggn

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 30, 2024