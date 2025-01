Cinemex lanza promoción de boletos de cine

La cadena Cinemex ha iniciado el año con una promoción especial que permitirá disfrutar de los estrenos de la temporada por precios accesibles. Desde el 16 de enero hasta el 12 de febrero de 2025, las entradas para funciones en todas las salas del país estarán disponibles por 29 y 69 pesos, dependiendo del formato y tipo de sala que vayas.

Precio de boletos

Las salas tradicionales en formatos 2D, 3D y Atmos tendrán boletos a 29 pesos, mientras que las premium como IMAX, 4D, Market y Platino estarán disponibles por 69 pesos. Los descuentos aplican para funciones de lunes a viernes antes de las 16:00 horas y para matinés los fines de semana, previas a las 13:00 horas. Después de estos horarios, el precio volverá a ser el normal.

Precios en dulcería

Además, la empresa ofrecerá precios especiales en combos de dulcería durante el mismo periodo. El combo individual, que incluye palomitas grandes y un refresco mediano, estará disponible por 90 pesos, mientras que el combo para pareja, con las mismas palomitas grandes y dos refrescos, costará 135 pesos.

En el caso de Platino, el combo individual, que incluye palomitas grandes y un refresco mediano, estará disponible por 110 pesos, mientras que el combo para pareja, con las mismas palomitas grandes y dos refrescos, costará 155 pesos.

La promoción está sujeta a ciertas restricciones: aplica únicamente para funciones regulares, excluyendo premieres y películas marcadas como estreno. Los boletos podrán adquirirse en taquilla, página web o la aplicación, aunque las compras digitales incluyen un cargo adicional por servicio. Además, cada usuario podrá adquirir un máximo de seis boletos por transacción, sujeto a la disponibilidad en cada sala.

Conclusión

Sin duda alguna, este año ha arrancado muy fuerte si hablamos del cine, dado que en las dos primeras semanas, ya han estrenado muchas películas que valen la pena ver y que no es lo último que veremos a lo largo de los siguientes meses. Por ende, los fanáticos del cine querrán ver toda la cartelera, pero para eso no estaría de más contar con algún descuento y así llegar con gusto a las sucursales y no gastar tanto.

