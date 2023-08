India se convierte el primer país en aterrizar en el Polo Sur de la Luna

Por primera vez se logró la Misión Espacial Chandrayaan-3 de la India con éxito en la maniobra de alunizaje en el explorador polo sur de la Luna. Pues bien, con este logro de aterrizaje en la Luna, así lo dio a conocer el director ejecutivo de la Organización Espacial de la India.

De este modo, el último tramo fracasó su predecesora hace cuatro años debido a los malos manejos impuntuales por la compleja maniobra, aún así, India se convierte en el cuarto país en ponerse sobre la Luna y en el primero en hacerlo sobre su parte más meridional.

Pragyan Rover out: Yes, we made it to the Moon🌙🇮🇳 #IADN #Chandrayaan3 pic.twitter.com/BWjex6beUL

— Indian Aerospace Defence News – IADN (@NewsIADN) August 23, 2023