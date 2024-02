Champions League lo mejor de los Octavos de Final

Este miércoles 14 de febrero se jugó la mitad de los octavos de final de la Champions League de la temporada 2023-24, donde comenzará el camino por la Orejona, y se conocerá a los equipos para enfrentarse en los Cuartos de Final.

Ahora bien, con la sorpresa de varios equipos que terminaron como primero de la Fase de Grupos son: Arsenal, Barcelona, Real Sociedad, además de Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid, tendrá la oportunidad de jugar de locales en la vuelta.

Hasta el momento se jugó cuatros juegos de la Champions League con algunas sorpresas en el partido de la Lazio ante Bayern Múnich.

🧐 Who are you backing to qualify?#UCL pic.twitter.com/9vQi5TCXB0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2024