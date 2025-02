Carlos Slim dice que los aranceles de Trump no resolverán nada

Carlos Slim, el empresario más rico de México y América Latina, ha expresado su preocupación por las amenazas comerciales de Donald Trump. En una reciente conferencia de prensa, el magnate señaló que los aranceles impuestos por el expresidente de EE.UU. no son una solución efectiva y solo contribuyen al aumento de la inflación. Slim argumentó que las tarifas arancelarias no resolverán los problemas económicos ni comerciales entre ambos países. Según él, la clave para fortalecer la economía radica en fomentar la inversión, tanto en el sector público como en el privado. Además, destacó que el 80% de las exportaciones mexicanas no se verán afectadas por estas medidas, lo que da cierta estabilidad al comercio bilateral.

Optimismo sobre el futuro económico de México

A pesar de los desafíos comerciales, Carlos Slim mantiene una visión optimista sobre el futuro de la economía mexicana. Destacó que la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y una política de inversión responsable pueden garantizar el crecimiento sostenido del país. Además, expresó su respaldo a la estrategia económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca incrementar la inversión como porcentaje del PIB en los próximos años. El magnate también resaltó la importancia de impulsar la sustitución de importaciones y fortalecer la relación comercial con EE.UU. para reducir la dependencia de mercados externos. Para Slim, la clave del progreso económico radica en la inversión continua en infraestructura, telecomunicaciones y energía.

Inversión en telecomunicaciones y energía

Carlos Slim defendió el papel de sus empresas en el sector de telecomunicaciones, negando las acusaciones de monopolio contra Telmex y Telcel. Recordó que, desde la privatización de Telmex en los años noventa, su grupo ha invertido miles de millones de dólares para modernizar la red de telecomunicaciones en México. También criticó la falta de independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al que calificó como un órgano con serias deficiencias regulatorias. En cuanto al sector energético, el empresario reafirmó su interés en seguir invirtiendo en la industria petrolera. Actualmente, Grupo Carso participa en proyectos de extracción de gas natural y petróleo, incluyendo el desarrollo del campo Lakach y la explotación de yacimientos en Tabasco y Campeche. Slim considera que estos proyectos son estratégicos para fortalecer la autosuficiencia energética de México en el mediano plazo.

Conclusión sobre Carlos Slim

Carlos Slim ha reafirmado su compromiso con el desarrollo económico de México, apostando por la inversión como la solución a los desafíos comerciales y financieros. Su postura crítica ante los aranceles de Trump y su respaldo a la estrategia económica de Sheinbaum reflejan su confianza en la estabilidad del país. Con inversiones en telecomunicaciones, energía e infraestructura, el magnate sigue desempeñando un papel clave en la economía mexicana y en la relación comercial con Estados Unidos.

