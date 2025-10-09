El periodista Carlos Ferreyra muere tras dedicar su vida a la verdad

El periodista mexicano Carlos Ferreyra Carrasco murió hoy por complicaciones en su estado de salud, dejando tras de sí varias décadas de trabajo informativo pulcro en medios de comunicación.

Nacido en Morelia, Michoacán, Carlos Ferreyra Carrasco mostró desde joven un interés por los hechos, por contar historias y por expresar lo que otros callaban.

Sus primeros pasos en el periodismo lo llevaron a trabajar para medios impresos como Excélsior, donde se formó como reportero, acumulando experiencia en cobertura de sucesos, entrevistas y crónicas.

Periodismo con conciencia: corresponsalía, denuncia y compromiso

Ferreyra no se quedó en los reportajes locales, sino que se desempeñó como corresponsal en México de la agencia de noticias Prensa Latina, lo que le permitió tener una visión más amplia de la realidad en América Latina.

En varias ocasiones fue actor informativo en coberturas difíciles: golpes de Estado, detenciones polémicas, historias de migración o justicia, buscando siempre la denuncia, la justicia, la claridad.

Y su estilo, aunque riguroso, estaba marcado por la humildad, por la vivencia y por un enfoque crítico.

Cargos, colaboraciones y presencia institucional

A lo largo de décadas, Ferreyra alternó el reporteo con responsabilidades mayores:

• Fue jefe de Información en diversos medios.

• Trabajó con Milenio Semanal como Director Editorial.

• Colaboró con Notimex, Unomásuno, El Universal y también con organismos del Estado: la Secretaría de Educación Pública, el Senado de la República y otras instancias de comunicación social.

Estilo, filosofía y reconocimiento

Para quienes lo conocieron, Ferreyra se distinguió por su honestidad, su rigor y su capacidad para mantener principios en un medio que muchas veces cede ante presiones políticas, comerciales o ideológicas.

También fue reconocido por su talante personal: amistoso pero firme, con un humor irónico, pero siempre respetuoso; un periodista que hacía del oficio no solo un trabajo, sino una forma de vida.

Últimos años

En sus últimos tiempos, Ferreyra enfrentó el deterioro físico que trae la edad avanzada: pérdida progresiva de la vista y del oído.

Aun así, nunca dejó de escribir, de platicar con colegas, de recordar los tiempos de sus coberturas, de reflexionar sobre el periodismo presente y futuro.

También vivió dolores personales profundos, como la pérdida de su esposa, María Magdalena “Male” Hernández de Ferreyra, compañera de vida durante más de seis décadas. Esa pérdida, como él mismo compartió en entrevistas, marcó sus últimos días.

Su legado

El valor de Carlos Ferreyra radica no solo en lo que hizo, sino en cómo hizo del periodismo una experiencia de vida, comprometido, con conciencia social. Su trayectoria enseñaba a quienes comenzaban; a no temer contar la verdad; a dar voz al que no la tiene, a resistir ante lo fácil.

Hoy, su historia sirve de espejo para un oficio en transformación constante. Y más allá de premios o reconocimientos formales, lo que perdurará es su palabra, sus crónicas, su modo de acercarse al mundo con dignidad.