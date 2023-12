Canserbero: exmánager revela su asesinato

Se desvela la confesión de la exmánager Natalia Améstica sobre cómo perpetró el asesinato del rapero venezolano Canserbero. Un tema que toma un giro significativo después de las declaraciones realizadas.

Natalia Améstica, la exmánager del rapero conocido como Canserbero, ha confesado haber cometido su asesinato junto con su entonces esposo, Carlos Molnar. Esto ocurrió después de drogar a ambos hombres.

La declaración de la mujer se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde admite el delito y detalla lo sucedido el fatídico 20 de enero de 2015.

Es importante destacar que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dispuesto la exhumación del cuerpo de Tirone José González Orama, alias Canserbero. Esto se lleva a cabo con el fin de realizar análisis y exámenes adicionales, ya que el caso ha sido reabierto en las últimas semanas.

El fiscal comparó el caso con el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996 y cuestionó que la justicia en Estados Unidos “nunca ha esclarecido” el crimen. El sospechoso de ese homicidio se declaró inocente ante un tribunal en noviembre.

Nueva investigación

En la reapertura del caso, se descartó de inmediato la posibilidad de un suicidio, ya que se encontraron heridas en el costado izquierdo del rapero que no eran consistentes con las lesiones causadas por la caída. En particular, se mencionó que “al menos recibió un golpe con un objeto contundente que no coincide con el lado en el que su cuerpo cayó”.

En el video, Natalia Améstica se encuentra sentada en una silla narrando las escalofriantes escenas ante la justicia venezolana. Aquella noche estaba destinada a finalizar con la grabación de un videoclip del cantante, pero lamentablemente culminó con su trágica muerte.

“Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuyos nombres desconozco. Fueron ellos quienes finalmente manipularon la escena para que pareciera un homicidio-suicidio”, comentó.

