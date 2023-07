Brian May: El Legendario Guitarrista y Astrofísico cumple 76 años

Hoy celebramos el cumpleaños No. 76 de uno de los músicos más icónicos de la historia del rock: Brian May. Nacido el 19 de julio de 1947, este legendario guitarrista, compositor y astrofísico ha dejado una huella indeleble en el mundo de la música y la ciencia.

Brian Harold May nació en Hampton, Londres, y desde temprana edad mostró un talento innato para la música. A los 7 años, comenzó a tocar el ukelele, y pronto se enamoró de la guitarra. Con su padre como mentor, desarrolló su habilidad y estilo único en el instrumento. Su pasión por la música lo llevó a formar la legendaria banda Queen junto a Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor en 1970.

Queen se convirtió rápidamente en una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock. Brian May no solo brillaba con su virtuosismo en la guitarra, sino que también aportaba sus habilidades como compositor y arreglista a la banda. Canciones icónicas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” y “Don’t Stop Me Now” llevan la firma de May y han perdurado a lo largo de las décadas.

A lo largo de su carrera con Queen y como solista, Brian May ha sido reconocido con innumerables premios y honores. Su habilidad en la guitarra lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, y su contribución a la música ha dejado un legado duradero.

Talento universal

Pero los méritos de Brian May no se limitan solo al mundo de la música. En paralelo a su carrera musical, May también cultivó su amor por la ciencia y la astrofísica. Durante los años 70, comenzó a estudiar en el Imperial College de Londres, pero su carrera musical despegó antes de que pudiera completar su doctorado. Sin embargo, en 2007 finalmente obtuvo su doctorado en astrofísica, lo que le valió el título de Dr. Brian May.

Como astrónomo, Brian May ha colaborado en diversas investigaciones y proyectos relacionados con el cosmos. Ha coescrito libros sobre el universo y ha sido un defensor apasionado de la ciencia y la exploración espacial.

En su cumpleaños, no solo celebramos su destacada carrera musical, sino también su incansable búsqueda de conocimiento y su contribución a la ciencia. May es un ejemplo de cómo el talento, la pasión y la curiosidad pueden llevar a un individuo a alcanzar logros extraordinarios en diferentes campos.

Hoy rendimos homenaje a la leyenda musical y científica que es Brian May. Su legado perdura y sigue inspirando a generaciones futuras de músicos y científicos.

Feliz cumpleaños, Dr. Brian May.