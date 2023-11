Atléticos de Oakland equipo de la MLB a Las Vegas, Nevada 

Se aprobó la mudanza para el equipo de la Major League Baseball (MLB), los Atléticos de Oakland con su nuevo destino a Las Vegas, pues bien, fue aprobada de forma unánime el jueves por los 32 dueños de las Grandes Ligas, donde comienza una nueva etapa en el béisbol.

Asimismo, en la primera mudanza de una franquicia fue en 2005, según informaron dos personas que tiene conocimiento de la votación, además The Associated Press realizó un anonimato debido a que la MLB no ha anunciado los resultados de la mudanza del equipo.

Por otro lado, el equipo de los Atléticos de Oakland, lanzó un comunicado en sus redes sociales donde confirma la mudanza a Las Vegas.

Major League Baseball owners today approved the relocation of the #Athletics to Las Vegas.https://t.co/PmUIx0ejJH pic.twitter.com/hgR2ZDVgWb — Oakland A's (@Athletics) November 16, 2023

Nuevo destino de Atléticos de Oakland en 2024

Ahora bien, tras años de quejas sobre el Estadio Coliseo de Oakland y la incapacidad de conseguir una mejor asistencia para su afición. Pues el gobierno de San Francisco, local de Oakland espera construir un nuevo parque en la zona de la bahía.

De esta forma, el equipo de la MLB, se mudará a un nuevo estadio que construirá en el Strip de Las Vegas. Además tiene un costo de 380 millones de dólares de financiamiento público que fue aprobado por el gobierno de Nevada, Estados Unidos.

Mientras el contrato de los Atléticos de Oakland, con el Estadio expira tras la campaña 2024 y no está claro en donde se jugará; pero eso sí se espera que el Estadio Coliseo de Oakland, el nuevo parque empiece a funcionar a principios o mediados del 2027.

Generalmente, Las Vegas se convertirá en la cuarta ciudad de la franquicia que inició en Filadelfia entre 1901 y 1954. Así como, Kansas City y el arribo de Oakland en 1968, mientras el estadio será el quinto equipo en desocupar el lugar.

Finalmente, el 19 de abril de este año el equipo Atléticos de Oakland, adquirió un terreno en Las Vegas, un mes después cambió el lugar. Finalmente, Bally’s and Gaming & Leisure Properties para construir el nuevo estadio en lugar de un hotel tropical en Strip de Las Vegas.