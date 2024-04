Arne Slot en la mira de Liverpool FC

El conjunto inglés, Liverpool FC está interesado en adquirir al entrenador neerlandés Arne Slot, actual entrenador del Feyenoord de la Eredivisie. Luego de que Jurgen Klopp anunciará su retiro del banquillo de Liverpool a final de la temporada 2023-2024.

De esta manera, Slot, llevó al Feyenoord a la final inaugural de la UEFA Europa Conference League en su debut de la temporada 2021-22; además ganó el título de la Eredivisie el la temporada 2022-23, y la reciente Copa KNVB de esta temporada al NEC Nijmegen.

Es por eso que Liverpool buscará al entrenador Slot por su gran estilo de juego muy ofensivo y arriesgado. Pues el periodista italiano Fabrizio Romano, detalló que se llevará a cabo una junta directiva de Liverpool y Arne Slot, para sumarlo a la siguiente temporada.

🚨🇳🇱 One more direct contact will take place soon between Arne Slot and Liverpool board to discuss more key points of the project.

Slot, keen on Liverpool job and concrete option as he’s highly rated by #LFC. pic.twitter.com/Dp9UdQIuyt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024