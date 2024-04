América cayó en el Clásico Capitalino del Clausura 2024

Se terminó la Jornada 16 del Torneo de Clausura 2024, de la Liga MX, con el líder del torneo que terminó perdiendo el Clásico Capitalino. Mientras Toluca sin problema venció a Atlético San Luis, Monterrey perdió con León y Cruz Azul empató ante Atlas.

Así mismo, en la parte alta se moverá en la última jornada para conocer si América se queda con el liderato o hay nuevo líder. Mientras en la parte baja se encuentran Puebla, Atlético San Luis y Atlas, los peores del torneo y tres equipos buscan un boleto al Play-In.

Así se encuentra la Tabla de posición con la última jornada de la Liga MX.

Así marcha la Tabla General del Clausura 2024 📊🏆 🔥 @calientesports 🔥 pic.twitter.com/uAnD0wyKFw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 22, 2024

América, Toluca y Cruz Azul buscan el liderato del Clausura 2024

El primero en abrir la Jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga MX, fue Mazatlán donde enfrentó a FC Juárez, donde los Bravos se llevaron la victoria. Además el equipo se ubica en la posición 12 con la esperanza de buscar su boleto al Play In, ante la caza de Santos Laguna y Mazatlán.

Después el Atlético San Luis no pudo aprovechar su localía, debido a la gran ofensiva del sublíder que no tuvo piedad en golearlo. Mientras Tijuana sin problema venció a Puebla con una gran actuación de José Zúñiga, en tanto los visitantes no aprovecharon el único tanto de Sansores.

Por otro lado, Monterrey terminó perdiendo el duelo ante León que aprovechó su localía y superioridad de su capitán Andrés Guardado; dejando así a Monterrey en la posición cuatro y todo dependerá de la última jornada para conocer las posiciones de los equipos restantes.

Ahora bien, Pachuca con un cuadro alternativo venció a Santos Laguna de Ignacio Ambriz y colocándose en quinto lugar de la tabla, posteriormente, los Tigres UANL, goleó a Necaxa en el Volcán con una gran actuación del mexicano Marcelo Flores que se llevó su primer hat-trick.

Guadalajara de Fernando Gago, mostró su superioridad en el Akron al vencer a Querétaro y buscar entrar a la liguilla. El líder del torneo no pudo vencer en el Clásico Capitalinos a los Pumas UNAM en Ciudad Universitaria, y dejando en duda su liderato.

A pesar de la derrota América sigue como líder con 32 unidades junto a Toluca, además Henry Martín llegó a 100 goles con la institución. Finalmente, el domingo Cruz Azul recibió a Atlas en Ciudad de los Deportes, donde el juego terminó en empate a dos goles.

Resultados