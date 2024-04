Ana Campa denuncia al Club León Femenil por falta de apoyo

La jugadora de Club León Femenil, Ana Campa reveló en las redes sociales que no ha recibido una atención adecuada, después de haber sufrido un balonazo durante los entrenamientos rumbo a su partido de preparación, que le afectó la vista de manera permanente.

Pues bien, la propia jugadora buscó ayuda con un especialista y terapias en México y Estados Unidos, debido a que cuenta con la doble nacionalidad. Así mismo, Campa, regresó a Texas una semana después para obtener la atención y consultar con un especialista de dicho país.

De esta manera, en sus redes explicó a sus seguidores el motivo de su ausencia y más la noticia que no podrá volver a jugar futbol.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC

— 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024