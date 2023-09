Elecciones 2024: Antonio Pérez Garibay buscará la gubernatura de Jalisco

Antonio Pérez Garibay, se lanza como Gobernador del estado de Jalisco Guadalajara en las próximas elecciones de 2024 con el Partido de Morena. En la mañana de este martes Pérez Garibay reunió a los medios de comunicación en la H. Cámara de Diputado en el salón G.

Pues el actual diputado federal de Morena hizo oficial su aspiración de contender a la Gubernatura de Jalisco, con el apoyo de la 4T, Pero no será nada sencillo en esta elecciones de 2024 buscará el apoyo de la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum.

De esta manera, tiene un reto difícil en levantar el estado de Guadalajara ante la mala administración del actual gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano (MC), debido a una crisis de inseguridad y la baja producción del sector ganadero, salud, economía y educación.

Ahora bien, Antonia Pérez Garibay, adelantó que el lema de su campaña política será Jalisco “Tierra de Campeones”. Dónde Morena buscará si o si la entidad de Guadalajara uno de los principales países en producción del sector ganadero.

Por un lado, Pérez Garibay, admitió que al inicio él y su familia tuvieron que huir de la inseguridad en Guadalajara y estuvo radicando en Estados Unidos por algunos años; luego tanto él como su hijo se prepararon uno como en temas de inseguridad donde se capacito con las mejores empresas de EE.UU y su hijo que sigue triunfando en la Fórmula 1.

“Mi pobreza me forjó. Creo es algo muy importante, caminando de la mano de mi madre por las calles de Guadalajara, el haber nacido de la forma en que nací me llena de mucho orgullo”, Antonio Pérez Garibay.

Además, Antonio Pérez afirmó que este nuevo proceso que es estado de Jalisco merecer ser dirigido por un mandatario limpio y transparente.

“No políticos, no rateros y no traidores, y los invito a que me hagan un scouting, y si encuentran algo malo, que lo publiquen, yo les digo que Antonio Pérez es amigo de todos los expresidentes y presidentes, pero nunca he hecho negocios con ellos, y de eso de trata, de ser transparente, y eso es lo que requiere Jalisco”, Pérez Garibay.