Among Us da el salto al 3D con un nuevo juego

Innersloth ha anunciado Among Us 3D, una nueva versión del popular juego multijugador que ahora tendrá gráficos tridimensionales y una experiencia más inmersiva.

¿Qué cambia en Among Us 3D?

La mecánica del juego se mantiene igual: los jugadores deben realizar tareas en una nave espacial mientras intentan descubrir a los impostores. Sin embargo, la gran novedad es la perspectiva en 3D, que hará que las traiciones y sabotajes sean aún más tensos y realistas.

Otros detalles clave:

Escenarios en 3D completamente explorables.

Modo en primera persona para mayor inmersión.

Partidas de 4 a 10 jugadores, como en el original.

Demo disponible en Steam Next Fest

Los jugadores podrán probar Among Us 3D en una demo gratuita durante el evento Steam Next Fest, del 24 de febrero al 3 de marzo.

Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento ni información sobre su llegada a otras plataformas además de PC.

En lo que sale la versión en 3D, mientras puedes seguir jugando a la versión normal.

¿Y la serie de televisión de Among Us?

Además del nuevo juego, una serie animada de Among Us está en desarrollo y se espera que se estrene en 2025.

Conclusión

El lanzamiento de Among Us 3D representa una evolución interesante para el popular juego de deducción social, ofreciendo una experiencia más inmersiva gracias a su nuevo estilo visual en tres dimensiones. Aunque la jugabilidad sigue intacta, la perspectiva en primera persona promete aumentar la tensión y la estrategia en cada partida. Con una demo gratuita disponible en Steam Next Fest, los jugadores podrán probar esta nueva versión antes de su lanzamiento oficial, cuya fecha aún no ha sido confirmada. Además, con la serie de televisión programada para 2025, Among Us sigue expandiendo su universo y consolidando su relevancia en la cultura gamer.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.