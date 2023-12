Adrián Rubalcava renuncia al PRI para apoyar a Sheinbaum

A Sandra Cuevas no le gusta esta noticia, pues se dio a conocer la renuncia del ex alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, el ex aspirante de la Jefatura de Gobierno de la CDMX de 2024, no apoyara a la coalición del Frente Amplio Por México (FAM).

Aún así, Rubalcava, anunció su renuncia al Partido Institucional Revolucionario (PRI), junto a 30 consejeros del mismo partido, debido a las diferencias personales. Además se evalúa unirse a la precampaña electoral de Claudia Sheinbaum con el partido de Morena rumbo a las elecciones del 2024.

De esta forma, el ex-alcalde de Cuajimalpa, tenía la intención de contender para ser Jefe de Gobierno de la CDMX de 2024, pero por motivos personales con su partidos y del PAN y PRD, no se le dio la oportunidad y optaron por Santiago Taboada.

Adrián Rubalcava molesto con la dirigencia del PRI

Por un lado, la renuncia se da como una etapa terminada con el PRI, luego de que Adrián Rubalcava ganara las elecciones del 2018, así que, esta renuncia ante el órgano político, está solicitado ante el Instituto Electoral que se dé de baja en el padrón del PRI.

🐉Adrián Rubalcava renuncia al PRI, y se va con Claudia Sheinbaum “Dicen que soy berrinchudo, pero uno es ser humano y se encabrona, me hicieron una trampa, cuando estaba pactado esto hace 6 meses y luego me salen con que a ¿Chuchita la bolsearon?”, @AdrianRubalcava pic.twitter.com/lPzU2L2QOv — Laura Brugés (@LauraBruges) December 14, 2023

También, añadió: “Hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en el acompañamiento a la doctora Claudia Sheinbaum, junto con su equipo de trabajo”. A pesar de eso, la población me ha acompañado y representa a la unidad de trabajo y la voz rumbo al 2024.

De igual forma, Rubalcava anunció que saldría de la oposición y criticó a los tres dirigentes del partido por haber traicionado su lealtad, ya que, la idea de Rubalcava y de Sandra Cuevas, era realizar un proceso, que hubiera debate, encuestas y la elección de un aspirante.

Finalmente, Adrián Rubalcava, tiene buena relación con algunos políticos de Morena y más cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno del 2018, pues este motivo apoyará a la doctora Shienbaum en las campañas electorales de 2024, con la posibilidad de unirse a Morena.