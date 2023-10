Muere Adam Johnson tras recibir una cortada en el cuello con un patín 

El sábado 28 de octubre ocurrió una tragedia en el deporte de Hockey sobre hielo y el delantero Adam Johnson, de Nottingham Panthers, perdió la vida tras sufrir un corte en el cuello con un patín mientras se disputaba el partido de la Challenge Cup.

Aún así, el trágico suceso fue al minuto 35 en el cotejo ante Sheffield Steelers y aunque recibió tratamiento de urgencia por los médicos, lamentablemente falleció en el hospital debido al corte en el cuello ya que la herida fue profunda.

De este modo, los compañeros de Johnson formaron un círculo tras el incidente, previo a que levantaran las protecciones y llevarlo a un hospital cercano.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

Por un lado, la Elite Ice Hockey League (EIHL), lamentó la trágica muerte de Adam Johnson, en un comunicado a través de las redes sociales, además se confirmó que los partidos del domingo, martes y miércoles en todo Reino Unido han sido aplazados hasta nuevo aviso.

Everyone connected with the Elite Ice Hockey League is still coming to terms with the events of Saturday night, and the terrible news that was published on Sunday morning.

The Elite League can confirm that games scheduled for both Tuesday and Wednesday will be postponed. pic.twitter.com/HCxeWMbhT9

— Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) October 30, 2023