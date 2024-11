5 peligros al comprar en línea durante el Buen Fin, y hábitos para mantener los datos protegidos. Se acerca una de las temporadas de ventas más esperadas del año, donde comercios de todo tipo aprovechan para presentar ofertas y promociones especiales: el Buen Fin. Cada año es mayor el número de transacciones comerciales por Internet durante los días que dura este evento: de acuerdo con la AMVO[1], en la campaña de 2023 aumentaron 23.7% las ventas online, con respecto a 2022, y para este próximo evento, 4 de cada 10 compradores piensan usar más los canales digitales para sus búsquedas y compras.

Todo esto está muy bien, salvo que hay un “pero”. Si usted tiene pensado considerar la temporada –que este año será del 15 al 18 de noviembre próximos– para hacerse de eso que necesita, o bien para los regalos navideños, debe tomar en cuenta que los ciberdelincuentes no dejarán pasar la jugosa oportunidad que se les presenta, dado que, además del creciente uso de la digitalización, las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), podrían venir a complicar el escenario. Por eso, en Veeam hemos preparado algunos escenarios peligrosos, y consejos para salir bien librados en cada caso.

5 peligros al comprar en línea durante el Buen Fin

Peligro #1: Promociones falsas

Recibir correos electrónicos con links hacia supuestos descuentos espectaculares es cada vez más común. Los sitios web falsos y los mensajes de phishing pueden parecer muy convincentes a primera vista, pues los hackers usan la IA para refinar y perfeccionar sus ataques. Además, en temporadas de ventas especiales, como ésta próxima, nuestra emoción por conseguir una súper promoción y la prisa que solemos tener, son elementos que juegan en nuestra contra.

Un excelente hábito en este caso es la cautela, sobre todo si el remitente del mensaje nos da muy poco tiempo para tomar una decisión y solicita una respuesta rápida. Antes de hacer clic en un enlace o archivo adjunto, verifique siempre la dirección de quien manda el mensaje, lea cuidadosamente su contenido y observe la dirección del sitio web al cual lo dirige. En lugar de acceder a través del link, la sugerencia es buscar manualmente el sitio web en el navegador. Para una mayor seguridad, lo mejor es usar filtros de spam en su bandeja de entrada del email.

#2: Fraudes a diestra y siniestra

En esta era conectada en la que nos encontramos, la información fluye prácticamente en tiempo real, así que podemos tomar ventaja de eso para evitar caer en fraudes, o bien para hacerles frente con la prontitud que merecen. ¿Cómo? Supervisando con regularidad la actividad en nuestras cuentas bancarias, correo electrónico y redes sociales para, de esta forma, darnos cuenta de fraudes antes de que sea demasiado tarde para reaccionar. Si usted revisa con frecuencia su historial de transacciones y configura alertas sobre la actividad bancaria, podrá detectar operaciones sospechosas que podrían significarle importantes pérdidas y que son menores si avisa del problema al banco con celeridad.

#3: Información comprometida

Hoy día, nuestros datos son oro molido para los negocios, y éstos suelen solicitárnoslos con la promesa de convertirnos en clientes preferenciales y tener acceso a promociones exclusivas, por ejemplo. Como consumidores, debemos ser selectivos de a quiénes compartimos nuestros datos privados y personales, para que nuestra información crítica, como la de cuentas bancarias, se mantenga siempre segura y nos permita disfrutar del Buen Fin sin sobresaltos.

Sabemos que al hacer una compra online debemos compartir estos datos, pero hagámoslo de la manera más segura posible, comenzando por utilizar redes seguras. Conviene usar encriptación en el WiFi (además de que esté protegido con contraseña), pero si no se tiene, use alguna otra capa de protección, como una VPN. Asimismo, siempre es mejor preferir la autenticación multi-factorial en las transacciones electrónicas, y renovar regularmente las contraseñas que usamos en nuestras apps móviles, considerando que cuando son contraseñas débiles o bien si las utilizamos para varios servicios a la vez, estamos aumentando el riesgo.

#4: Tiendas no verificadas

¡Cuidado con las tiendas que aparecen aleatoriamente en redes sociales! Hacer compras en tiendas online no verificadas conlleva riesgos, pues si un hacker crea un sitio web falso, fácilmente puede utilizar nuestros datos bancarios para otros fines. Por ello, antes de comprar, verifique la credibilidad de la tienda, consultando las reseñas de otros usuarios y revisando si el sitio tiene transmisión de datos cifrada, por ejemplo. Ahora bien, el candado al principio de la dirección de la página web no significa que sea completamente segura; incluso con él, el sitio puede usarse para ataques de ransomware o phishing, pues los delincuentes pueden interceptarlo y redirigir el tráfico a otra dirección, o adquirir un certificado válido para una página web de phishing. Si tiene dudas, lo mejor es no comprar ahí.

#5: Adiós datos

Hasta el usuario más consciente de las amenazas puede convertirse en objetivo de un ataque y perder el acceso a sus datos. Todos debemos estar preparados para una situación así, adoptando medidas de protección adicionales y respaldando periódicamente nuestros datos. De esta forma, usted podrá restaurar con rapidez su información más valiosa y evitar estrés innecesario o, incluso, la pérdida irrecuperable de documentos o archivos importantes.

Las reglas de seguridad son necesarias siempre; no sólo en eventos como el Buen Fin. Conocer las amenazas cibernéticas y aplicar permanentemente las medidas primarias para minimizar riesgos es la base para que sus datos y su dinero se mantengan seguros.

