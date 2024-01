Estar atrapados en la rutina puede volverse algo peligroso para la salud personal. Un trabajo que te explote y del cual sientas que no puedes salir, está carcomiendo poco a poco tu bienestar. ¿Qué harías si todos tus problemas desaparecen? Pero, todo producto de un apocalipsis zombie… Hoy les traemos Zom 100.

La recomendación de hoy es un anime con temática zombie. ¿Qué harías en un mundo infestado de zombis? Puedes escoger 100 cosas para hacer en este mundo apocalíptico, 100 cosas antes de que te conviertas en zombie. ¿Salvar el mundo sería una de ellas?

Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

Es un anime y serie de manga japonesa. Escrita por Haro Aso e ilustrada por Kotaro Takata. Fue publicada en la revista Monthly Sunday Gene-X de Shogakukan desde octubre de 2018. Su anime se estrenó el 9 de julio de 2023.

El manga tuvo tanto éxito que durante la transmisión de Geeked Week el 7 de junio de 2022, Netflix anunció una adaptación cinematográfica. Yusuke Ishida dirigió la película y Akira Morii se desempeñó como productor en colaboración de ROBOT Y Plus One Entertainment. Esta se estrenó el 3 de agosto de 2023. Por ello si no te gusta el formato anime, le puedes dar una oportunidad a su película live action.

100 cosas por hacer antes de morir

Zom 100 cuenta la historia de Akira Tendo, un oficinista explotado en una gran empresa ZLM. Finalizando su fiesta de bienvenida, se daría cuenta como todos sus compañeros se levantarían para volver al trabajo, convirtiéndose en un tipo de zombis obsesionados y explotados en el trabajo. Akira no volvería a su casa hasta 3 días después, todo ese tiempo se la paso trabajando.

Después de unos años siendo explotado, Akira es uno de los pocos sobrevivientes de un verdadero apocalipsis zombie. Su más sincero y puro pensamiento al huir por primera vez de estos seres es: “no tengo que trabajar hoy” y su mundo se llena de color a pesar de la situación.

Él ve esto como una oportunidad de vivir la vida al máximo, cambiando así la monótona existencia que estaba teniendo. Así es como toma una libreta y decide crear una lista de las 100 cosas que debe hacer antes de morir. Esto le da un propósito para luchar en este apocalipsis.

Así comienza esta particular historia, pronto encontrará a uno de sus mejores amigos y se adentrarán en diferentes aventuras. Poco a poco irán cumpliendo sus deseos y objetivos.

