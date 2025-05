Xbox incrementa precios en consolas, juegos y accesorios

La tendencia al alza en el precio del hardware y software de videojuegos continúa, y ahora Xbox ha confirmado un incremento global en prácticamente todos sus productos a partir del 1 de mayo de 2025. Este ajuste afecta tanto a consolas como a accesorios, y próximamente también impactará a los videojuegos desarrollados por estudios internos (first party).

Nuevos precios oficiales

Consolas:

Xbox Series S (512 GB): $379.99 USD (antes $299.99)

Xbox Series S (1 TB): $429.99 USD (antes $349.99)

Xbox Series X Digital: $549.99 USD (antes $449.99)

Xbox Series X: $599.99 USD (antes $499.99)

Xbox Series X 2TB Galaxy Edición Especial: $729.99 USD (antes $599.99)

Accesorios:

Control inalámbrico Xbox (Core): $64.99 USD

Control inalámbrico Xbox (Color): $69.99 USD

Control Edición Especial: $79.99 USD

Control Edición Limitada: $89.99 USD (antes $79.99)

Control Elite Serie 2 (Core): $149.99 USD (antes $139.99)

Control Elite Serie 2 (Completo): $199.99 USD (antes $179.99)

Auriculares estéreo Xbox: $64.99 USD

Auriculares inalámbricos Xbox: $119.99 USD (antes $109.99)

Juegos First Party:

Aumentarán a $79.99 USD a finales de 2025.

Por ahora, títulos como Avowed, South of Midnight y DOOM: The Dark Ages mantienen su precio estándar, pero se prevé que futuros lanzamientos como Fable, Gears of War: E-Day y The Outer Worlds 2 ya se lancen con el nuevo precio.

¿Por qué este aumento?

Según Xbox, esta decisión se basa en:

El aumento constante en los costos de desarrollo.

El contexto económico global actual.

La necesidad de mantener la calidad en sus productos y servicios.

Los riesgos crecientes dentro de la industria de los videojuegos.

¿Y en América Latina?

Aunque Xbox no ha dado cifras oficiales en pesos mexicanos ni para otros países de la región, sí confirmó que el ajuste también aplica para América Latina. Así que es probable que veamos estos incrementos reflejados pronto en tiendas físicas y digitales.

¿Y el Game Pass?

Por ahora, Xbox Game Pass se mantiene sin cambios de precio, lo cual lo convierte en una opción aún más atractiva frente al alza de precios. Sin embargo, no se descarta que también suba en el futuro, sobre todo si se convierte en la vía principal para acceder a los juegos de Microsoft sin pagar $79.99 por cada título.

Este ajuste podría redefinir la forma en que los jugadores consumen contenido en la plataforma Xbox.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.