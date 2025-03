Will Smith encenderá la Final de la Concacaf Nations League

La Final de la Concacaf Nations League entre México y Panamá promete ser un evento inolvidable, no solo por el enfrentamiento en la cancha, sino también por el espectacular show musical que se llevará a cabo antes del partido. El reconocido actor y cantante Will Smith será el encargado de amenizar la previa en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Will Smith confirma su participación en la Final de la Concacaf Nations League

A través de sus redes sociales, Will Smith anunció que será el artista principal en la Final de la Concacaf Nations League entre México y Panamá. En su cuenta de Instagram, compartió fotos y videos de sus ensayos en el estadio, generando gran expectativa entre los fanáticos.

“¡Abriendo la Final de la Concacaf Nations League esta noche! México vs. Panamá. Si lo estás viendo, podrías escuchar una nueva canción del álbum”, escribió Will Smith en su publicación. Este anuncio ha causado revuelo en redes sociales, pues Will Smith ha estado alejándose de la actuación para centrarse en su carrera musical. Su presentación promete ser uno de los momentos más esperados de la noche.

Will Smith y su carrera musical en ascenso

A sus 56 años, Will Smith ha consolidado su trayectoria musical colaborando con grandes artistas como Bad Bunny, Marc Anthony, Bomba Estéreo, Sean Paul y Nicky Jam. Su éxito “Live It Up” fue parte del soundtrack del Mundial Rusia 2018, demostrando su versatilidad en la industria. Además, su nuevo álbum titulado “Based on a True Story” está programado para lanzarse el próximo 28 de marzo. Con más de 9.7 millones de oyentes mensuales en Spotify, su música sigue ganando popularidad en la escena internacional.

Horarios y dónde ver la Final México vs. Panamá

El partido entre México y Panamá está programado para iniciar a las 7:30 pm (hora del Centro de México). En Estados Unidos, los horarios son los siguientes:

9:30 pm (Este)

8:30 pm (Centro)

6:30 pm (Pacífico)

La presentación de Will Smith se llevará a cabo minutos antes del inicio del encuentro, ofreciendo un espectáculo previo de gran magnitud.

Conclusión

La Final de la Concacaf Nations League entre México y Panamá será un evento que combinará la pasión por el fútbol con el talento musical de Will Smith. Su presentación previo al partido promete ser un espectáculo de primer nivel que aumentará la expectativa y la emoción en el SoFi Stadium. Sin duda, esta final será un acontecimiento inolvidable para los aficionados del deporte y la música.

