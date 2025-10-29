Trajineras día de muertos cuestan 750 pesos por hora en Xochimilco

Disfrutar de los canales de Xochimilco es una de las tradiciones más emblemáticas de la Ciudad de México, y en temporada de Día de Muertos, la experiencia se vuelve aún más especial. Las trajineras día de muertos ofrecen un paseo lleno de color, música y tradición, ideal para familias, amigos o para quienes buscan fotografías únicas de la celebración.

Precios oficiales de las trajineras en Xochimilco

Si planeas rentar una trajinera día de muertos, es importante conocer los costos oficiales. La Alcaldía Xochimilco informó que la tarifa autorizada es de 750 pesos por hora, no por persona, en todos los embarcaderos oficiales. Esto significa que, sin importar el tamaño de tu grupo, el precio es el mismo, garantizando transparencia y evitando cobros excesivos por parte de los prestadores de servicio.

Puntos clave sobre las tarifas:

Precio oficial: 750 pesos por hora

Aplica en los 10 embarcaderos autorizados de Xochimilco

No se cobra por persona, sino por la embarcación completa

Qué esperar en un paseo en trajinera durante Día de Muertos

Las trajineras Día de Muertos no solo son un transporte tradicional, sino una experiencia cultural. Durante el recorrido por los canales, se pueden observar:

Decoraciones típicas de la festividad, como calaveritas y flores de cempasúchil.

Música en vivo, generalmente interpretada por mariachis u otros grupos locales.

Alimentos y bebidas tradicionales, que algunos trajineros ofrecen para completar la experiencia.

Consejos para tu paseo en trajinera

Reservar con anticipación: Durante el Día de Muertos, la demanda es alta y algunas embarcaciones pueden agotarse rápido. Verificar los precios oficiales: No pagues más de 750 pesos por hora para evitar sobrecostos. Llevar efectivo: Aunque algunos trajineros aceptan pagos electrónicos, es más seguro tener efectivo. Disfrutar responsablemente: Mantén limpio el canal y respeta las normas de seguridad de cada embarcadero.

Una tradición que combina historia y diversión con las trajineras día de muertos

El paseo en trajineras día de muertos es más que un recorrido; es una oportunidad para conectar con la historia y la cultura de México. Desde los colores vibrantes de las flores hasta las canciones que acompañan cada canal, cada paseo es único y deja recuerdos memorables para todos los visitantes. Si quieres aprovechar los últimos días de asueto y vivir la tradición de Xochimilco, reservar tu trajinera con tiempo y seguir las tarifas oficiales es la mejor manera de disfrutar sin contratiempos.