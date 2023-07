Hombre mató a balazos a la pareja de su ex después de que anunciaran su compromiso esta tragedia en triángulo amoroso en Polonia ha sacudido el mundo entero.

La tragedia del triángulo amoroso en Polonia entristece al mundo

Una ruptura amorosa para todas las personas es diferente, sin embargo, respetar la decisión de tu pareja es importante para todos.

Esta persona, sin embargo, no pensó lo mismo y luego de conocer la noticia de que su ex pareja y su nuevo novio estaban comprometidos decidió tomar acción, acudió al hotel donde estaban en Polonia y afuera del recinto le disparó hasta dejarlo sin vida. Cuando quiso rematarlo en el suelo la mujer se puso en medio ahí el comenzó a desesperarse y agarró la misma arma para suicidarse frente a su ex amada.

Este triángulo amoroso dejó a los dos hombres muertos y a la mujer hundida en un hecho traumático de por vida.

Algunas personas lamentaron el asesinato de Konrad, el nuevo novio de la chica, quien fue descrito por sus familiares y amigos como un hombre sonriente y talentoso.

Mientras que Mikolaj, el ex, fue señalado como alguien inteligente, pero del cual jamás imaginaron que tomaría un arma y cometería un crimen.

Dejó a una mujer sin su futuro esposo y en estado de shock ante lo que parece ser el peor día de su vida.

Es importante conocer el nivel de violencia que existió, el ex tal vez pudo tomar terapia y superar el rompimiento, aunque se desconoce cómo era su relación y sobre qué términos estaba, sin embargo, cuidad de la salud mental es de vital importancia para evitar cometer esta clase de actos.

En México puedes llamar al 800 911 2000 para pedir ayuda ante algún problema emocional.

#Polonia|| Frente a un hotel, un hombre asesina a la actual pareja sentimental de su exnovia y posteriormente se suicida frente a ella.#ImágenesSensibles pic.twitter.com/acKPRaOiK5 — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) July 19, 2023

