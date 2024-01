Estamos a horas de comenzar el 2024 y desde Alternativo.mx esperamos que todos y todas pasen un excelente fin de año, de lado de sus familias y con toda la energía para comenzar el 2024. Para medianoche del 31 de diciembre hay muchas tradiciones o supersticiones, cosas que puedes hacer para lograr tus metas el próximo año. Por ello, te traemos tradiciones para recibir el año nuevo.

Creas o no en estas tradiciones, ritos o rituales, hay gran cantidad de acciones que muchas personas realizan el 31 de diciembre. Sea que funcionen o no, lo importante es pasar una gran noche llena de paz y amor. Así que abraza a tu familia, llama a esa tía que quieres y hace mucho no ves y sobre todo no te olvides de ese amigo o familiar que se encuentra solo en otro país.

Tradiciones de fin de año

Acá van algunas de las tradiciones para recibir el año nuevo:

Una muy conocida es comerse 12 uvas, cada una con las 12 últimas campanadas del año.

Dejar puertas y ventanas abiertas. Si deseas comenzar sin problemas el 2024 debes dejar puertas y ventanas abiertas durante noche vieja.

Lentejas, lentejas y más lentejas. Este es un clásico de las tradiciones del último día del año. Las lentejas están asociadas con la salud y la prosperidad, por ello algunos la comen o las traen en sus bolsillos y carteras.

¿Estás listo para la carrera que es el 2024? ¿Quieres pasártela viajando? Alista tus zapatos y una maleta de viaje porque se dice que si sales corriendo con mochila en mano después de las 12 de la noche, tendrás un año con muchos viajes.

Otro ritual o tradición muy común en Latinoamérica es ponerse ropa interior de cierto color según lo que quieras atraer para tu vida en el próximo año. Si te pones ropa interior azul, auguras éxito en tus proyectos futuros. Si es rojo estás atrayendo un buen amor. Si es morado lograrás conectar con tú yo interior. Y si es amarillo, atraerás dinero.

Es importante empezar el año con pie derecho, por ello otra creencia es que el primer pie con el que debes ingresar a tu casa después de media noche, debe ser el pie derecho, así comenzarás de la mejor forma el 2024.

Alternativo.mx les desea un gran fin de año y un mejor año nuevo. Los esperamos el próximo año para que sigan al tanto de las mejores noticias.